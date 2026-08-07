Cambados elegido el Pueblo Mágico del Mes

Torre de San Sadurniño en Cambados Gonzalo Salgado

Cambados continúa recogiendo reconocimientos que lo convierten en una de las localidades más visitadas de las Rías Baixas. El último es la elección, por parte de la revista National Geographic, como Pueblo Mágico del Mes y, por tanto, el sitio perfecto para "la escapada perfecta del verano" y disfrutar del eclipse del 12 de agosto.

La combinación perfecta entre playas, rutas históricas y naturales y una de las gastronomías "más deliciosas del país", hacen de esta villa marinera, indican desde la revista, el lugar idóneo para pasar unas vacaciones.

Recomiendan a todos los visitantes que no dejen de pasear por sus históricas plazas y calles empedradas haciendo paradas en puntos como las Ruinas de Santa Mariña o la Torre de San Sadurniño. Además, invitan a probar "sus maravillosos vinos" y degustar las recetas típicas de la zona.

Destacan a Cambados como "uno de los municipios con más personalidad de Galicia" que está definida por su estrecha relación con el mar y la vida marinera pero, también, por la tradición vitivinícola.

Desde National Geographic señalan, además, que la localidad forma parte del único itinerario del Camino de Santiago que se realiza por mar y por río y que, dispone de diferentes rutas para hacer senderismo o excursiones en kayak.