Xabier Díaz y Pasión Vega encandilan a los asistentes del penúltimo Os Xoves de Códax

Ambos cantantes durante su actuación Mónica Ferreirós

La terraza de las Bodegas Martín Códax volvió a convertirse en un escenario único para vivir una nueva jornada de Os Xoves de Códax, que en su décimotercera edición reunió y encandiló a cientos de personas en una noche protagonizada por Xabier Díaz y Pasión Vega.

El concierto ofreció un encuentro artístico de enorme sensibilidad en el que ambos artistas construyeron un diálogo musical entre Galicia y Andalucía, y entre la tradición oral y la canción de autor.

A lo largo de la actuación, Díaz y Vega compartieron escenario con un repertorio lleno de emoción, en el que las músicas populares, las raices y las historias contadas a través de las canciones se entrelazaron con naturalidad.

La fuerza interpretativa de Xabier Díaz, junto a la elegancia e inconfundible voz de Pasión Vega, dio lugar a un espectáculo íntimo y único.

En esta ocasión, la recaudación del concierto se destinará a la Asociación Galega da Enfermidade de Dent, entidad creada por familias gallegas para dar visibilidad a esta enfermedad rara, acompañar a las personas afectadas e impulsar la investigación.