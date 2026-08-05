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Cambados

La Praza de Fefiñáns acoge este fin de semana el mercadillo solidario en favor de GaliciAME

El sábado tendrá lugar el desfile de moda

C. Hierro
05/08/2026 22:05
Una de las participantes en el desfile
Una de las participantes en otro desfile de GaliciAME
Mónica Ferreirós
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La Praza de Fefiñáns acoge este fin de semana un mercado solidario en favor de GaliciAME la Asociación de la Atrofia Muscular Espinal de Galicia.

El inicio del evento tendrá lugar el viernes a las once de la mañana con la apertura de los puestos de artesanía y productos locales. A las siete, en la misma ubicación está programado un concurso infantil que buscará las mejores sonrisas de Cambados y a la noche, a las nueve y media, comenzará una actuación de música en directo.

El sábado los stands abrirán sus puertas a las diez y media, a las siete está previsto el gran desfile de moda y, a las diez, de nuevo la plaza acogerá un concierto. Al día siguiente, de nuevo por la mañana estarán disponibles los diferentes puestos de artesanía y, a las doce, tendrá lugar un concurso de postres. Para finalizar el evento está programada a la una de la tarde una sesión vermú que contará, de nuevo, con una actuación musical.

La entrada a este mercadillo es totalmente gratuita, es por ello que, desde la organización, invitan a todos los vecinos y vecinas de la localidad y también a los turistas a visitar los distintos puestos y, además, aportar una ayuda a esta asociación. 

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