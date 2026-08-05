El Pleno apoya por unanimidad prorrogar un año la concesión de la escuela infantil de la villa

Pleno de Cambados Mónica Ferreirós

l Pleno de Cambados celebrado el pasado lunes aprobó, con los votos a favor de todos los partidos políticos, prorrogar la concesión durante un año a la empresa que actualmente explota la escuela infantil de la localidad.

Este punto fue llevado a la sesión plenaria por parte del gobierno local de urgencia, esto fue así, según señaló el alcalde cambadés, Samuel Lago, porque para poder prorrogarlo, tendría que hacerse antes de septiembre y, de esta forma, se evitaría convocar un Pleno en el mes de agosto. Lago señaló además, que el contrato de licitación permite hasta extender el contrato dos años.

A pesar de votar a favor, desde el Partido Popular, en voz de su portavoz, Sabela Fole, indicaron al gobierno local que “agradecerían” que se les trasladase este tipo de información con más antelación, de tal manera que le pudiera dar tiempo a leer toda la documentación y conocer, por ejemplo, los pormenores del contrato de licitación por el que se adjudicó la explotación de la escuela infantil hace dos años.

Aunque la moción de urgencia buscaba impedir que se tuviera que celebrar un Pleno este mes es probable que tenga que llevarse a cabo debido a que la elección de festivos locales no encontró consenso y debe tenerlo antes del 15 de septiembre.