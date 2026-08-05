Cambados exhibe su comercio en el Paseo da Calzada con descuentos de hasta el 40%

Presentación de la feria de oportunidades de Cambados Mónica Ferreirós

Cambados prepara una nueva edición de su feria de oportunidades que, este año lleva por nombre ‘Feira do Comercio e do Mar’. Las fechas escogidas para celebrar este evento, que será, de nuevo, en el Paseo da Calzada, son los días 14, 15 y 16 de agosto, uno de los fines de semana –a excepción del de la Festa do Albariño– que más visitantes acoge la localidad. La inauguración está prevista para las doce de la mañana del viernes.

En total serán una veintena de stands y, por lo tanto, de establecimientos, los que saquen sus productos a la calle con descuentos que irán desde el 10 al 40%. Entre los comercios, que pondrán su stock a disposición de los clientes en esta feria habrá catorce de Cambados y, los restantes, llegados de otras localidades. Entre los productos que se podrán adquirir, por tanto, a precios reducidos habrá calzado, bisutería, prendas de ropa, complementos e incluso alimentación.

Otras actividades

Además de los puestos de venta, como ya es tradición, la feria incluirá una carpa en la que se podrán degustar diferentes productos del mar. Esta organización recae en el equipo Rítmica Grand Jeté que ofrecerá navajas, almejas, berberechos, volanderas a precios populares. Además, cuentan, habrá otro tipo de productos, como pueden ser nuggets o patatas fritas, para que todos los públicos puedan encontrar opciones a su gusto.

La venta de estos productos, en la que trabajarán treinta familias del club, servirá para financiar las fichas de todas las niñas o niños, durante toda la temporada. “O ano pasado foi moi ben, asi que pensamos que esta vez será o menos”, indicaron en la presentación.

Por otro lado, entre las novedades que presenta la feria se encuentran visitas guiadas a través de Guimatur y una exposición de vehículos de la mano de Taller Mosteiros. En total, señalaron, habrá “unos seis ou oito coches” de diferentes características.

“Esta é unha das actividades máis importantes para o comercio de Cambados debido a gran afluencia de xente que atrae”, señaló el concejal Tino Cordal durante la presentación del evento. Cordal indicó que esta feria es el resultado de la colaboración entre el Concello y Zona Centro y señaló que existe una relación “moi fructífera” entre ambas entidades.

En este sentido, señaló que el Concello aporta 18.000 euros para la celebración de este evento. La cantidad, indicó Cordal, se utiliza para hacer frente a gastos derivados de la luz, del mantenimiento o logística.

Como años anteriores, se espera que durante los tres días que dure la feria sean muchas las personas que acudan, tanto vecinos y vecinas del municipio como turistas.