Quedan en libertad los detenidos por herir a dos guardias civiles en el Albariño

Cuartel de la Guardia Civil de Cambados | Mónica Ferreirós

Las dos personas detenidas por, supuestamente, estar involucradas en una pelea que dejó heridos a dos guardia civiles en la Festa do Albariño de Cambados, quedaron en libertad a la espera de ser llamados por la autoridad judicial competente.

Los hechos se registraron en la madrugada del viernes al sábado, cuando dos agentes observaron que una pareja se estaba pegando y se acercaron hasta ellos. En ese momento, según señalaron las fuentes oficiales de la Guardia Civil, ambos reaccionaron pegándose con los agentes, acción a la que se sumaron conocidos de la pareja.

Este incidente terminó con los dos agentes con lesiones leves, que señalan, actualmente se están recuperando de las mismas.

Tras los hechos fueron dos las personas detenidas. Estas mismas, tal y como informan desde Europa Press, ya quedaron en libertad.