El tripartito ya sufre su minoría tras el desacuerdo por los festivos locales

Pleno de Cambados Mónica Ferreirós

Uno de los temas fijados en el Orden del Día del pasado Pleno de Cambados era fijar los festivos locales para el próximo año. Lo que, a priori, en otros concellos es un tema que suele pasar desapercibido, la pasada polémica suscitada por el PP por no fijar este año el sábado de Santa Mariña como festivo, hacía presagiar que en este municipio no iba a ser así.

La propuesta del gobierno local presentaba el 8 de febrero y el 29 de marzo como festividades coincidiendo con el lunes de carnaval y el lunes de Pascua, debido a que los habituales, Santa Mariña y San Benito, en 2026 cuadran en domingo. Su defensa, tal y como señaló en un primer momento el concelleiro de Festas, Tino Cordal y, después, el concelleiro de Ensino, Liso González, es que esas jornadas son no lectivas para los niños y niñas por lo que, hacerlos festivos, permitirían la conciliación familiar.

El que hasta hace un mes era socio del gobierno, José Ramón Abal, se mostró contrario a esa decisión y propuso que fueran días “de verán para que as familias cambadesas teñan máis posibilidades de desfrute”. Así, desde Cambados Pode señalaron que la mejor opción sería el 12 de julio y el 19 de julio, lunes después de San Benito y de Santa Mariña.

Por su parte, desde el Partido Popular, a través de su portavoz, Sabela Fole, también mostraron su negativa a la propuesta del gobierno local. En su caso, no sin antes recordar que este año “non se mantivo a tadición de honrar a patrona de Cambados”, señalaron que el lunes de carnaval “non ten moita cabida” para este municipio e indicaron que sería “mellor o 16 de xullo, Día do Carme, por ser unha vila mariñeira con moitos festexos nesas datas”.

Con estas tres propuestas sobre la mesa, la Corporación de Cambados no fue capaz de llegar a un acuerdo y, entre reproches entre todos ellos, finalmente la votación no alcanzó el acuerdo necesario para fijar los días festivos para el próximo año en la villa.

Esta situación, tachada de “esperpéntica” por Tino Cordal o de “anómala” por Abal, provocan que finalmente se tenga que convocar una nueva sesión en el mes de agosto, esta vez, extraordinaria para, al menos, llegar a un consenso en este tema. Esto es así porque es necesario llegar a un acuerdo y comunicarlo a la Xunta antes del próximo martes, 15 de septiembre.