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Cambados

El Pleno aprueba abrir una investigación sobre la propiedad de los caminos de Vilariño

Los vecinos y vecinas de la zona señalan que los terrenos fueron "usurpados"

C. Hierro
04/08/2026 19:48
Algunos de los vecinos demandantes presentaron las firmas recogidas en el Concello | Algunos de los vecinos demandantes presentaron las firmas recogidas en el Concello
Algunos de los vecinos demandantes presentaron las firmas recogidas en el Concello 
Gonzalo Salgado
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El Pleno de Cambados aprobó, por unanimidad, la apertura de una investigación para conocer la propiedad de los caminos de Cuíñas y A Piedade, ubicados en el lugar de Cortiñas en la parroquia de Vilariño.

Recogen 119 firmas para recuperar unos caminos “usurpados” en Vilariño desde hace más de dos décadas

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Esta indagación dará respuesta a la demanda de los vecinos y vecinas de esta zona que piden el uso público de estas vías que, actualmente, están utilizados desde hace más de dos décadas por la propiedad de la Casa dos Maza.

La asociación vecinal y cultural O Batuqueiro apoya esta solicitud y, para ello, iniciaron una recogida de firmas que superó el centenar a los propios días. Los vecinos de la zona –que estuvieron presentes en la sesión plenaria– señalaron que se trata de una “demanda histórica”.

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