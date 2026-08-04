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Cambados

Cambados presentará un acta contraria al deslinde presentado por el concello vilanovés

En la parcela afectada se levantó la Plataforma Logística Inversa

C. Hierro
04/08/2026 20:17
Imagen de archivo de la nave objeto del conflicto
Gonzalo Salgado
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Todos los partidos que conforman la Corporación de Cambados aprobaron en la última sesión Plenaria presentar a la Xunta un acta contraria al deslinde que propone el Concello de Vilanova que se basa en una resolución del Instituto Geográfico Nacional que dictamina que el terreno donde se levantó la Plataforma Logística Inversa en el Polígono de Sete Pías pertenece al municipio vilanovés.

Conflicto abierto entre Cambados y Vilanova por la titularidad del terreno de la Plataforma Inversa

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Tanto el gobierno local como la oposición se pusieron de acuerdo para presentar un informe que, basado en el Catastro, indica que esa parcela está incluida en el terreno de Cambados y, por lo tanto “non están de acordo” con la propuesta presentada por el Concello de Vilanova.

La última palabra en esta polémica la tendrá ahora la Dirección Xeral de Administración Local, la cuál deberá señalar por tanto, en que municipio se encuentra dicha parcela.

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, señaló en Pleno que de no ser favorable la resolución “o problema vai máis alá de ter unha propiedade en Vilanova e ter que pagar o IBI” ya que detalló que el uso de la infraestructura podría cambiar ya que pasaría de estar en suelo industrial en la localidad a estar en suelo rústico en el concello vecino.

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