Una ruta por mar y un serán, novedades de la tercera edición de la Festa Mariñeira

Presentación Festa Mariñeira de Cambados D.A.

La tercera edición de la Festa Mariñeira se celebrará los días 14 y 15 de agosto. Como en años anteriores, el evento, que está organizado por la asociación Vela Tradicional de Cambados y Club Mariño Salnés, en colaboración con el Concello, tiene como objetivo recaudar fondos para financiar la restauración de la dorna de tope "Areixa".

Para atraer al mayor número de personas posibles, la organización ha ampliado el número de actividades que se enmarcan en el evento. Así, por primera vez se incluye una ruta por mar, en la que se recorrerá el litoral de la villa y las zonas de cultico y un serán, que se celebrará el viernes junto a la sardiñada popular.

Estas actividades se unen, como no podía ser de otra manera, al memorial Tito Silva que reunirá a embarcaciones tradicionales de diferentes municipios y se trata del "punto forte do programa" y a, por ejemplo, la ruta etnográfica que este año se centrará en la Torre de San Sadurniño y en los antiguos hospitales de Cambados.

Asistentes a la Festa Mariñeira de Cambados del 2025 Mónica Ferreirós

Además, habrá música, degustación de ostras y la muestra de oficios artesanos relacionados con el mar.

Objetivo

El objetivo de la celebración de esta fiesta es, además de poner en valor el patrimonio marítimo de Cambados, lograr el dinero necesario para la restauración de la dorna "Areixa".

Tal y como señaló en la presentación Xaquiín Cuíñas, de la asociación Vela Tradicional de Cambados, con lo conseguido en esta edición y la última subvención lograda, podrán rematarse los trabajos. Así, la que sería la cuarta y última fase precisaría unos 12.000 euros para llevarla a cabo lo que implicaría que, en total, la restauración de esta embarcación alcanzaría los 60.000 euros.

Una vez listo este proyecto, que esperan que se culmine este mismo año, las siguientes metas están claras. Así, indicó en el acto el concelleiro de Cultura, Liso González, que la idea sería "poñer as primeiras madeiras do que sería a gamela de Cambados". A partir de ahí, continuarán la labor "rescatando embarcacións que xa non hai".