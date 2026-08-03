Lago: “Podemos calcular o impacto da festa nuns 10 millóns de euros”

Festa do Albariño MONICA VILA

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, valora de forma “moi positiva” la celebración de la a LXXIV Festa do Albariño y el número de personas que pasaron por la localidad durante los cinco días que duró el evento. Aún sin datos avalados, y basándose en “sensacións”, el edil señala que los festejos atrajeron a una mayor cantidad de personas que en ediciones pasadas y, además, “a xente estivo máis repartida”.

Según los cálculos de Lago, pasaron por Cambados “unhas 250.000 persoas” y contando que cada una de ellas, pudo hacer un gasto de 25 euros, el impacto del Albariño pudo llegar a ser de “uns dez millóns de euros”. Esta cifra, indica el alcalde, “é moi importante” para esta localidad y para todos los vecinos y vecinas.

El alcalde destaca que, desde el Concello, buscan evaluar la fiesta por la calidad de todos los eventos programados más que por el número de personas que acuden a cada uno de ellos. De la misma manera, quieren valorarla por “a venta de viño” que hubo e indica que, las bodegas con las que pudo hablar, le confirman que “as ventas aumentaron respecto a edicións anteriores”.

En cuanto a la celebración de los diferentes eventos, Lago destaca que se desarrollaron “sen grandes incidentes”. Y explica que, teniendo en cuenta la cantidad de gente que acude “é normal que haxa algún” pero en proporción “foron anecdóticos”. Además, cuenta que el dispositivo de seguridad funcionó “moi ben” y agradeció los refuerzos llegados desde otros concellos.

En cuento a las actuaciones musicales, el alcalde acentuó el gran número de público que acogió la Praza de Fefiñáns en los distintos directos pero, también, de los celebrados en otras ubicaciones del municipio.

Otro punto que resaltó el primer edil cambadés fue la entrega de los premios a los mejores vinos que este año “quedaron na casa”. Así, Lago quiso destacar a todas las personas que están detrás de Condes de Albarei que alcanzó la Medalla de Ouro y de Lagar de Costa, que ganó la Prata.

Por último Lago hizo mención al cambio de ubicación del Xantar que este año se celebró en la Cultural debido a las obras en el Parque de Torrado. “Sempre que hai novedades estamos un pouco intranquilos pero finalmente funcionou moi ben. O catering estivo moi ben e o local tiña todos os requisitos necesarios para pasar unha boa xornada”, concluyó.