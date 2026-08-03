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Cambados

La coreógrafa La Ribot será la homenajeada en las jornadas de la Fundación Manolo Paz

El evento se celebra este viernes, 7 de agosto

C. Hierro
03/08/2026 20:39
Un momento de la presentación de las jornadas Manolo Paz
Un momento de la presentación de las jornadas Manolo Paz
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La coreógrafa, bailarina y performer, La Ribot, será la protagonista de la novena edición de las jornadas organizadas por la Fundación Manolo Paz.

La celebración de este evento, que será este viernes, servirá como reconocimiento a esta artista madrileña que presenta un trabajo marcado por un lenguaje propio y novedoso que atraviesa las fronteras del arte en movimiento y cuenta con una gran influencia de la escena artística gallega.

La programación de la jornada comenzará a las doce de la mañana con un coloquio en el que participará La Ribot, Alberto de Juan (Galería Max Estrella), Mónica Maneiro (Directora artística de la Fundación Didac) y Manolo Paz. Posteriormente tendrá lugar la inauguración de la exposición dedicada a la artista.

A la una está previsto que comience el directo de la cantante Uxía que precederá a la entrega del reconocimiento a la bailarina, acto que contará con la presencia de Manolo Paz, con la directora de la fundación, Julia García y otras autoridades.

El objetivo de este evento, desde sus inicios hace diez años, es reconocer y homenajear a personas que desarrollan su vida y su trabajo dentro de los campos de la arquitectura, la música o, por ejemplo, el arte contemporáneo.

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