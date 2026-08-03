Cerca de medio centenar de cofradías de España y Portugal dan color al desfile

Una de las cofradías participantes Gonzalo Salgado

Cerca de medio centenar de cofradías gastronómicas de Galicia, España y Portugal participaron ayer, como viene siendo habitual, en un animado y colorido desfile desde el Auditorio da Xuventude hasta el patio de armas del Pazo de Fefiñáns con motivo de la celebración del día grande de la Festa do Albariño.

Se trata de uno de los actos solemnes del Capítulo Serenísimo, pero también de uno de los que más expectación despiertan en el público, tanto por su colorido como por la música que va con elllos; también los Danzantes de Cobas, que cada año acompaña a la comitiva. Una tradición a la que cada año se suman más entidades de distintos puntos de la península para promocionar y dar visibilidad a sus productos gastronómicos, que avanzaron rápidamente hasta Fefiñáns al ritmo que marcaban las gaitas y la música tradicional.

Pero además fue momento también para la reivindicación por parte de la CTNNB1 Foundation, que reclamó con carteles ante el Pazo de Fefiñáns que las administraciones financien los costes clínicos de una terapia genética para el síndroma CTNNB1 que padecen 49 niños en España y cuatro en Galicia. Una enfermedad ultrarrara que impacta en el desarrollo cerebral con discapacidad intelectual, alteraciones motoras y retrasos significativos en el habla.