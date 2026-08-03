Cambados acoge la tercera de las quedadas de la ‘Carreira de Leo’

La pasada edición de esta cita solidaria, en 2025 | | Mónica Ferreirós

El municipio cambadés es la ubicación escogida para acoger la tercera de las quedadas de la ‘Carreira de Leo’.

La fecha para el evento es este jueves y la salida será a las nueve de la noche desde la Praza de Fefiñáns. Esta quedada, que está organizada en colaboración con el Club Atletismo Cambados, tiene preparado un recorrido diseñado para todos los niveles y una distancia de seis kilómetros.

De la misma manera que pasó en los anteriores eventos, que se celebraron en Sanxenxo y Meis los pasados meses de junio y julio, el objetivo de esta carrera es recaudar fondos para la investigación de las enfermedades raras. En esta ocasión, la cantidad se entregará a la asociación CTNNB1 que busca estudiar el síndrome que lleva el mismo nombre y la Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva.

“Detrás destes nomes hai familias, nenos e nenas que conviven cada día con realidades pouco coñecidas e que precisan do apoio e da visibilidade de toda a sociedade”, señalan desde la organización de este evento.

Tras la carrera en la capital del albariño, la siguiente y última cita programada será en Pontevedra de la mano de la Sociedade Gimnástica de Pontevedra & Miler Vintage Running Club el 17 de septiembre.