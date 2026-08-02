Rubén González | “A sensación que tiven a primeira vez que naveguei a vela foi indescritible”
O Clube Mariño Salnés leva máis de 25 anos defendendo, recuperando e promovendo a cultura mariñeira tradicional de Cambados
Rubén González tiña un vencello co mar a través de seu avó, pero vivía desconectado del. Ata que no 2016 un amigo o convidou navegar, namorouse e nunca máis o deixou. Hoxe cóntanos como preservan a nosa cultura mariñeira no Clube Mariño Salnés.
No Clube adícanse a recuperar embarcacións antigas, non si?
A nosa actividade xira arredor dos barcos tradicionais, pero tamén tratamos de conservar a cultura e as tradicións mariñeiras da vila. Mantemos, restauramos e facemos o equipo no clube navegando eses barcos.
Cales son as embarcacións tradicionais de Cambados?
A final dos anos 50 perdeuse moita cultura das embarcacións tradicionais, pero había unha grande riqueza. Actualmente, do que máis quedan son dornas, pero había motoras, racús, gamelas... A gamela de Cambados era única, diferenciábase de todas as demais que se fabricaban en Galicia. Dela recuperamos os planos hai moi poquiño.
Que tiña de especial?
Sobre todo o tamaño. Eran dun porte moito maior e incluso saían faenar fóra da Ría no verán. Tamén pola construcción. En lugar de facerse en sentido transversal, facíanse de proa a popa.
Como recuperaron eses planos?
Foi un proxecto en conxunto coa Confraría de Pescadores de Cambados. Unha compañeira, Adela Leiro, fixo un proxecto de recuperación de información e, a través de documentación e fotografías antigas, observouse ese barco. Falouse con xente que aínda a lembraba e foise facendo un plano cun carpinteiro de ribeira.
Construírona desde cero, logo.
Non a construímos aínda. Temos os planos, pero estamos en proceso de atopar financiamento para construír unha réplica.
Precisan subvencións, non?
Si. O financiamento da asociación é a través das cuotas de socios, pero os proxectos de rehabilitación teñen que ser apoiados polas institucións públicas, porque nos quedan un pouco grandes.
Canto vale facer esa gamela?
Unha gamela de oito metros, como a que fixemos nos planos, ascende a 25.000 ou 30.000 euros. Nos últimos anos o tema de madeiras subiu moito e no sector dos carpinteiros de ribeira quedan moi poucos profesionais que poidan asumir un proxecto así. Nós traballamos con Astilleiros Garrido e Astilleiros Catoira.
Cantos socios teñen no clube, que perfil de idade teñen e que cuotas pagan?
Temos uns 70 socios e pagamos 50 euros ó ano, nos que vai incluído tamén un seguro. Suele ser xente de entre 40 e 50 anos. Estamos intentando chegar ós máis novos para plantar ese xerme e que despois volvan. Temos xente da contorna e algunha de Arxentina ou Alemaña.
Tamén saen navegar...
Si, na temporada de navegación, que suele ser de primavera a verán, facemos actividades e escola interna de socios. Tamén intentamos facer unha ou dúas escolas para que a xente se achegue e coñeza as embarcacións. Será en agosto e setembro.
É difícil navegar estes barcos? Precísase titulación?
Cada un ten a súa forma de navegar, pero o complicado é poder mantelos dun xeito bo durante todo o ano. A navegación en si ten que ser cun mínimo de dúas persoas para facer as maniobras máis básicas, pero somos uns privilexiados porque en Cambados estamos nunha parte da Ría que é moi tranquila para navegar. Recomendamos ter titulación porque para embaracións maiores a cinco metros é necesario, pero para dornas non é preciso.
Que é o que máis desfruta vostede de saír navegar?
Que é un momento de desconexión de terra e de compartir a experiencia con outra persoa. Cando estás no mar, todo o que parece que en terra importa, pasa a segundo plano. Tamén me gusta vivir o que vivían os nosos antergos e co que traballaron para sacar adiante ás súas familias.
Estas embarcacións que recuperan, de onde saen?
Os socios son como unha rede de vixías e cada vez que ven algunha que está preto de ir ó lume, avisan. Tamén o boca a boca da xente que ten familiares con algunha embarcación.
Cantas teñen?
Catro e vén unha quinta en reparación. Son tres dornas, dúas delas de calime, máis pequenas e cunha construcción bastante autóctona, coas táboas superpostas. Despois, temos unha dorna de tope, na que as táboas están apoiadas unha sobre outra. É coma un bote. E por último un loro, que é unha variante da chalana, pero única tamén de Cambados. É un barco largo, fino, pensado para ir faenar. Agora estamos negociando a cesión doutra co dono, porque non facemos compras. Non o vemos asumible nin ético.
Onde as gardan e como se manteñen durante o inverno?
Contamos coa colaboración do Concello de Cambados, que nos cede unha nave nun polígono. As madeiras, como non están mortas, precisan que se lles dean tratamentos como aceites ou protección fungos.
Que fan coas que xa non se poden recuperar? Canto pode valer rehabilitar unha?
Facémoslles fotos, estudos e sacamos os planos para que queden na memoria. Unha embarcación é un ser vivo que nace da idea dunha persoa e búscase o seu traxecto vital. Se es algo mañoso coa carpintería pódelo facer ti, pero rehabilitar unha dorna vai de 1.000 a 2.000 euros.
Como se iniciou neste mundo?
Por un compañeiro de clase, no 2016, que me convidou navegar. Eu nunca navegara. Meu avó si, porque, de feito, faleceu pronto por ir ó mar. Miña nai recorda reparar velas na casa, pero eu tiña unha desconexión moi grande, que foi o que sucedeu na nosa vila. A sensación que tiven ó navegar a vela foi indescritible. Moverse polo mar sen escoitar motores, só co empuxe do vento... encandiloume.