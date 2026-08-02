El sector del vino ve “la luz al final del túnel” y atisba su mejoría para finales de 2027

Foto de familia de autoridades, nuevos valedores y premiados del Capítulo Serenísimo Gonzalo Salgado

El incremento de ventas en las marcas de la Denominación de Orixe (DO) Rías Baixas no enmascaran la delicada situación de un sector que acusa una caída del consumo, de la que Rías Baixas no es ajena, según recalcó el presidente del Consello Regulador, Isidoro Serantes, durante la celebración del Capítulo Serenísimo de la Orden del Albariño. Sin embargo, desde la DO ven la situación con optimismo y atisban “la luz después del túnel”, con el objetivo de poder reconducir al sector a finales de 2027.

“La calma en medio de la inquietud no es verdadera calma, mantenerse tranquilo en medio de la turbulencia sí lo es”, defendió Serantes citando a un pensador oriental. Con ello, el presidente del Consello Regulador argumentó que “no es momento de tomar medidas precipitadas, tenemos que hacer lo que mejor sabemos: hacer los mejores vinos y venderlos”. Así, aunque “no hay fórmula” para explicar que la DO siga ampliando sus ventas pese al contexto mundial del sector, Serantes recalcó que sí “hay factores” que lo han “ayudado a resistir, quizás mejor que otros”. Factores como tener “un producto valorado y reconocido” y contar con el “trabajo constante de bodegas y viticultores durante muchos años. En definitiva, aquí no hay secretos, sino mucho esfuerzo”, subrayó

De esta manera, y con la convicción de que el mercado es cíclico y que puede recuperarse “a finales de 2027”, Serantes emplazó al sector a “seguir trabajando con ilusión y dedicación y a seguir cuidando de nuestros viñedos, manteniéndonos unidos, porque juntos somos mejores y más fuertes”, concluyó.

Un vino que se abre al mundo

El Capítulo fue presidido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en sustitución al Gran Mestre, Alberto Núñez Feijóo que no ha podido acudir debido a su presencia en Ceuta tras la crisis migratoria vivida en los pasados días, aprovechando Rueda para recordar a las víctimas del suceso.

En cuanto al sector vitivinícola, Rueda presentó en su discurso al albariño Rías Baixas como embajador de Galicia y del sello Galicia Calidade por todo el mundo como punta de lanza de la internacionalización de los vinos gallegos. Una situación que no hace más que mejorar, al incrementar sus ventas tanto a nivel nacional como, especialmente, las exportaciones. “Estamos nun momento especialmente complicado, pero superarémolo”, vaticinó el presidente de la Xunta, que recordó que el secto ya pasó por “tempos peores” y siempre los superó.

De esta forma, Rueda presentó a la Festa do Albariño como una oportunidad para “abrirnos ao mundo” y promocionar el vino y Galicia. Por ello, reconoció a las muchas personas que visitan la Comunidad “polo noso clima, polas nosas paisaxes, pero sobre todo por como somos. E pola nosa comida e bebida, que temos que promocionar de forma intelixente”, recalcó el mandatario, que recordó su vínculo de unión con Cambados, en donde desarrolló parte de su vida profesional: “Habendo sitios marabillosos en Galicia, Cambados está nos cabeceiros”, celebró.