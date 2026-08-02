El Capítulo suma a nuevos valedores para promocionar y llevar por el mundo las bondades del albariño

La presidenta del Celta, Marián Mouriño, fue investida como Dona del Albariño Gonzalo Salgado

El Capítulo Serenísimo lleva medio siglo nombrando confiando un legado y una misión: ser embajador del vino albariño por el mundo como un símbolo de la cultura e identidad gallega. Una misión que le fue confiada a cinco nuevas Donas y Cabaleiros. “É difícil acertar cada ano, designando a xente que representa todo o que queremos transmitir”, destacó el Gran Mestre en funciones, Alfonso Rueda, encarnado en los cinco nuevos nombres que pasan a engordar la ya de por sí extensa nómina de valedores del “principe dourado” de los vinos. Todos realizaron ellos realizaron el tradicional juramento recitado por Rueda con hoja de parra en mano: “Xuras defender sempre o albariño e telo como lexítimo señor de todos os viños do mundo cristián?”.

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El primero en recibir el título y asumir la responsabilidad de valedor fue David Castro, que desarrolló toda su trayectoria alrededor del mundo del vino, siendo en la actualidad el responsable de la Adega Pazo Cilleiro, además de ser alcalde de Ribadumia desde 2015 y presidente de la Mancomunidade do Salnés desde 2024. “Empresario, viticultor e que ten vocación de servizo público, encarna perfectamente a toda esa xente de O Salnés e de toda Galicia”, resumió Rueda.

También fue nombrado Cabaleiro el embajador de la República de China en España, Yao Jing. Un nombramiento que llega en “un buen momento” y que queda ahora “encargado de decirle a todas las personas que viven en China que aquí tenemos un magnífico vino que estamos deseando venderle”, dijo con gracia el presidente gallego, que recordó el establecimiento de una importante empresa del país asiático en Ferrol.

El reconocido cirujano Diego González Rivas se ganó también su nombramiento como Cabaleiro. Su innovadora técnica de cirugía mínimamente invasiva transformó esta especialidad que hoy se aplica en hospitales de todo el mundo, donde desarrolla también una intensa labor de formación, por la que los gallegos “nos sentimos moi orgullosos”, reconoció el Gran Mestre.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta, María Martínez Allegue, se sumó también a las Donas del Capítulo. Licenciada en derecho, desarrolló una amplia trayectoria en la administración pública, además de ser funcionaria de administración local. Una trayectoria que le valió el reconocimiento.

Por último, también fue elegida para ser Dona la presidenta del Real Club Celta de Vigo, Marián Mouriño, primera mujer en ostentar este cargo. Formada en Administración de empresas y Marketing en la Universidad de Miami, lleva más de dos décadas vinculada a la gestión del club en el desempeño de diferentes responsabilidades antes de asumir la Presidencia. “Xunta a admiración popular, o entusiasmo, empresaria de pro e que é pioneira como muller”, destacó Rueda, que celebró el “momento doce que vive o fútbol galego” y el trabajo que se está haciendo también en el Celta por el fútbol base y femenino, “que seguro que nos dará moitas alegrías”.

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La Orden entregó también las distinciones de los Albariñenses de Honra (la Fundación Balsa de Piedra de José Saramago y el Consejo Regulador de la DOP Los Pedroches), los Xóvenes Albariñenses y las Follas de Prata, que recibieron la actriz Isabel Blanco, la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, o Camilo Abal Paz, fundador de Lagar da Cachada, entre otros.