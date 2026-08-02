Detenidas dos personas por herir a dos guardia civiles en una pelea en el Albariño

Patrulla de la Guardia Civil en A Mercé Mónica Ferreirós

La intervención de una patrulla de la Guardia Civil en una pelea entre una pareja en la Festa do Albariño de Cambados terminó con los dos agentes heridos de forma leve tras involucrarse más gente al conflicto, según han explicado fuentes oficiales del Instituto Armado a la agencia Europa Press. Por el momento, dos personas han sido detenidas por estos hechos.

Los hechos se registraron en la madrugada del viernes al sábado, cuando dos agentes observaron que una pareja se estaba pegando, por lo que se acercaron hasta ellos. Entonces, ambos reaccionaron pegándose con los agentes, momento en el que se sumaron conocidos de la pareja a la pelea, siempre según el relato de la Guardia Civil. El conflicto finalizó con los dos agentes con lesiones leves. Por el momento, se han producido dos detenciones, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan más.

Es una de las pocas incidencias que transcendieron en estos cincos días de fiesta, por los que pasaron miles de visitantes, a falta de conocer los datos oficiales que aportarán desde el Concello en base a los registros de personas por la telefonía móvil.