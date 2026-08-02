Condes de Albarei se alza con el primer premio del Concurso del Albariño: “Hai 500 familias detrás deste viño”

Foto de familia de los premiados Gonzalo Salgado

El edificio de la Sociedad Cultural acogía hace el primer encuentro que sirvió como germen para el Consello Regulador de la Denominación de Orixe Rías Baixas. Lugar que hoy sirvió como escenario para el Xantar de la LXXIV Festa do Albariño por las obras de Torrado y donde se encumbró a los tres ganadores de la XXXVII edición de la cata concurso, correspondiente a la añada de 2025. Así, con la Medalla de Ouro se alzó Condes de Albarei, mientras que la camabdesa Lagar de Costa ganó la Prata y Terras Gauda el Bronce.

Una edición en la que se presentaron un total de sesenta caldos, de los que el panel de expertos destacó el gran nivel de los vinos. Entre ellos se impuso Condes de Albarei, cuyo nombramiento despertó un alboroto en la Cultural por el gozo de muchos de los presentes. La cara del alcalde, Samuel Lago, al ver al ganador ya hacía intuir que sería algo grande. “Hai moitas familias detrás”, señalaba tras recoger el reconocimiento la presidenta de la cooperativa cambadesa, María Dolores Calvo. “Entre socios e socias e traballadores hai sobre 500 familias que hoxe van a celebrar este premio”, que reconoce “todo o traballo, esforzo e tanta dedicación”.

Un premio “moi repartido” —ironizó Calvo en relación a lo que se suele decir en la Lotería de Navidad— que cobra mayor relevancia por donde se logra, “en Cambados, no berce do albariño” y entre tantos buenos vinos: “É o máis”, subrayó Calvo emocionada. En cuanto a su vino, si bien “sempre é complexo falar dos viños”, lo definió como un “albariño típico” con la esencia de Condes de Albrei, que no es más que “o sabor a mar” y esa salinidad siempre presente en los caldos que esta vez le valió el oro.

En segunda posición se quedó la bodega camabdesa Lagar de Costa, que repitió en el podio tras el tercer puesto del pasado año, quien sabe si el próximo ejercicio le espera ahora el primer puesto. Tenía una corazonada Manuel Costa y el premio llegó, aunque en forma de Prata. Un nuevo reconocimiento a la “preserverancia e constancia de facer un bo produto” desde la bodega familiar situada en Castrelo. “Non é persoal, é un premio do territorio”, destacó Costa, que subrayó la “conexión dunha adega, un territorio e un bo saber facer” como factores claves de su éxito, siguiendo la línea “dos meus avós, que foron os que empezaron este proxecto”. “Creo que somos a única adega que elaboramos, cultivamos e producimos nunha soa botella viño de cero a quince metros de altitude”. La sanilidad y “ese punto mineral” marcan así la esencia de una bodega que siempre está en las quinielas de los premios del Albariño.

Dos primeros puestos que fueron a parar, una vez más, a la subzona de O Salnés, aunque no así el tercero, que viajó a O Rosal con la bodega Terras Gauda. Su vino ‘Abadía de San Campio’ fue el elegido. Emilio Rodríguez, enólogo y director técnico de la bodega, destacaba la complejidad de alcanzar este tercer premio entre los sesenta que entraban a competición, un reconocimiento “ao noso labor durante anos e anos”. Un premio que llevaban años sin alcanzar, aunque ya alcanzaron en otras ocasiones con una Medalla de Oro, incluso, en el año 2014 con este mismo vino.

Asimismo, como ya es tradición, el Concello hizo entrega de la Folla de Ouro, que este año recayó en el pregonero de la septuagesimo cuarta edición, el actor cambadés Flako Estévez, que aunque ironizó con haber “preparado un discurso de 45 minutos” que dejó olvidado en casa, se limitó a animar la fiesta con un “Viva o albariño, viva Cambados e viva San Tomé”, que los comensales, por supuesto seguían. Lo dijo, sin embargo, no carente de dificultad, con la voz algo tocada, pues cinco días de fiesta en honor al albariño pasan factura.

Celebrar a los viticultores

Una labor de pregonero que se ganó las felicitaciones del alcalde, Samuel Lago, por “ser capaz de emocionar cun micrófono na man” y hablar de Cambados “como só pode falar unha persoa que o leva no corazón”. El regidor recalcó la importancia de la cita enogastronómica y, especialmente el Concurso, como una forma de “celebrar ás persoas que fan posible ese viño” con el que vecinos y visitantes han podido brindar y reunirse alrededor de una copa durante los cinco días de festejos.

No faltó tampoco un guiño a los acontecimientos de este año como la victoria en el Mundial de fútbol por parte de la Selección española, que logró conseguir su segunda estrella como campeón, aunque recalcó que “se existise un Mundial de viño nós xa teríamos varias estrelas bordadas no peito”, exclamó Lago.

La jornada acabó así con el nombramiento de los tres ganadores a mejores vinos, que lo alcanzaron no por una cuestión de suerte, porque “detrás de cada viño hai traballo, hai madrugadas, hai choiva cando non fai falta e sol tamén”, concluyó.