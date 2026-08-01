El albariño se hermana con el vino de Montilla-Moriles y sabe mejor con jamón ibérico Los Pedroches

Ambos caldos fueron embotellados de forma conjunta para la posteridad Gonzalo Salgado

La LXXIV Festa do Albariño pondrá mañana punto y final tras cinco intensas y multitudinarias jornadas de celebraciones con el Paseo da Calzada como centro neurálgico de la actividad de promoción al vino de la DO Rías Baixas. Y hoy, como siempre, tuvo lugar uno de los actos solemnes de la celebración, el hermanamiento del Capítulo Serenísimo do Albariño. Así, Cambados y Córdoba estrecharon sus lazos a través de los vinos de Montilla-Moriles y los jamones ibéricos con DOP Los Pedroches.

Una unión ya inquebrantable entre estos dos caldos y su perfecto maridaje. De hecho, la DOP Los Pedroches y la DO Rías Baixas emprenden desde el pasado año una acción promoción como una experiencia gastronómica premium, poniendo en valor la armonía y complementariedad entre ambos destacada por su calidad, origen, sostenibilidad y tradición.

En cuanto a los vinos Montilla-Moriles — que tienen su principal exponente en la variedad Pedro Ximénez— el albariño selló su vínvulo mediante el tradicional ritual de unir ambos caldos en una botella sellada para la eternidad. Una combinación entre dos territorios y formas de hacer y beber el vino que queda ya para la historia.

El acto tuvo lugar en el Patio de Armas del Pazo de Fefiñáns y, entre los asistentes, participaron algunas de las casi medio centenar de cofradías que mañana acompañarán al Capítulo en el desfile previo a los actos más solemnes de la celebración. La previsión es que este pintoresco paseíllo, que siempre reúne a un importante público, salga del auditorio a mediodía hacia el histórico inmueble. En él, la Orden celebrará una nueva edición del Capítulo Serenísimo, que —entre otras distinciones— investirá a las nuevas Donas y Cabeleiros. Cinco nombres propios —Marián Mouriño Terrazo, presidenta del Celta de Vigo; David Castro, director de la bodega Pazo Cilleiro, alcalde de Ribadumia y presidente de la Mancomunidade; Diego González Rivas, reconocido cirujano; Yao Ging, embajador de la República Popular de China en España; y María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas— que ingresarán a la extensa nómina de valedores del “príncipe dourado” de los vinos.

Tras el nombramiento, que presidirá Alberto Núñez Feijóo en calidad de Gran Mestre, la comitiva partirá para la Sociedad Cultural, que este año acogerá el Xantar por las obras a las que está siendo objeto Pazo Torrado. Tras la tradicional y multitudinaria comida (se esperan alrededor de medio millar de personas) el Consello Regulador de la DO Rías Baixas hará público el fallo del jurado del Concurso, que encumbrará a los tres mejores vinos de la cosecha de 2025 entre los sesenta que se presentaron al certamen.

Traca final

Con ello, el Albariño despedirá su LXXIV edición y empezará a pensar ya en su 75 aniversario, para el que ya están sobre la mesa una ampliación del número de jornadas, así como una renovación de las habituales casetas del Paseo da Calzada, por las que estos cinco días pasaron miles de vecinos y visitantes. Así, sus puertas cerrarán mañana y quien sabe si para siempre en caso de que finalmente se renueven el próximo año.

En cuanto a la jornada final, además de los actos más solemnes, con el desfile, el acto de investidura de Donas y Cabaleiros y el Xantar Oficial, Cambados encara también un intenso programa de actividades musicales. Así, la Praza das Rodas acogerá una sesión DJ a partir de las cinco de la tarde, que animará la jornada hasta el concierto que la Banda de Música de Castrelo celebrará en la emblemática Praza de Fefiñáns. Una tradicional actuación con la que Cambados despide todos los años la cita enogastronómica decana de Galicia con su agrupación musical más longeva, que supera ya los cien años. Asimismo, la Praza do Concello contará con una verbena amenizada por la orquesta D,Noche y el punto final llegará, una vez más, en el Paseo Marítimo, desde donde se podrá ver el gran espectáculo pirotécnico.

Así pues, las 44 bodegas instaladas en el Paseo da Calzada despacharán entre esta noche y mañana los últimos vinos de esta septuagésimo cuarta edición de la fiesta que, a falta de los datos oficiales —de los que el Concello dispondrá en los próximos días gracias al Big Data de la Mancomunidade do Salnés a través de los dispositivos móviles de los asistentes—, ha vuelto a ser multitudinaria. Cabe recordar que en pasadas ediciones pasaron por la capital albariñense más de 200.000 personas durante los cinco días de los festejos.