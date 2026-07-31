‘Os Xoves de Códax’ cierra un nuevo lleno con Natalia Lacunza y Antía Muíño

Antía Muíño, en la terraza de Martín Códax DA

El ciclo musical ‘Os Xoves de Códax’ volvió ayer a cerrar un nuevo lleno con la actuación de Natalia Lacunza y Antía Muíño en la terraza de Bodegas Martín Códax de Burgáns, convertido en un escenario privilegiado en el que música y solidaridad se funden con los paisajes de la Ría durante cada jueves de este verano.

Natalia Lacunza está ya consolidada como una de las artistas más respetadas de su generación, con una propuesta que transita entre el pop alternativo, la electrónica y la canción intimista, tras hacer su aparición estelar en la música nacional hace ocho años en Operación Triunfo. Ayer, su música se fusionó así con la de Antía Muíño, una de las grandes referentes de la nueva música gallega. Cantante, guitarrista y compositora, su propuesta bebe de la tradición gallega, de la canción de autora, del jazz y de la música popular iberoamericana para crear un sonido profundamente personal y contemporáneo, proponiendo una jornada de música intimista y llena de emoción y ritmo.

Cabe recordar que se trata de una cita solidaria, que recauda la aportación íntegra de las entradas a una causa social. En este caso, la beneficiario fue la Asociación Parkinson Galicia-Coruña, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson mediante una atención integral y especializada, favoreciendo su autonomía y promoviendo su integración. En la actualidad, impulsa la creación de un nuevo espacio de atención integral que permitirá ampliar sus servicios, reducir las listas de espera y mejorar la calidad de la atención terapéutica, dando así respuesta al incremento de la demanda.

Una cita que volvió a unir así música, solidaridad y la Ría de Arousa como telón de fondo; un marco incomparable que hace al ciclo de Martín Códax una de las propuestas enoturísticas que más éxito cosechan y que cada verano agotan todas las entradas, incluso, en cuestión de minutos. Xabier Díaz y Pasión Vega (6 de agosto) y la portuguesa Ana Moura (día 7) son las últimas dos citas.