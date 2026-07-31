La Diputación destina a Cambados 105.000 euros para cubrir la pista de Quintáns, en Vilariño

El presidente de la Diputación, Luis López, en una imagen de archivo Mónica Ferreirós

La Diputación de Pontevedra aprobó destinar 105.000 euros al Concello de Cambados a través del Plan +Provincia para el proyecto de cubrir la pista de Quintáns, en Vilariño.

El gobierno local pretende construir una cubierta con siete pórticos de madera laminada en forma de boomerang y paneles de policarbonato translúcido para poner en valor este campo de la fiesta y protegerlo de las inclemencias del tiempo. La estructura se completará con cruces de San Andrés para su rigidez, lamas de madera y paneles laterales para regular la entrada de luz y viento, y una inclinación diseñada para facilitar la evacuación natural del agua de la lluvia. Se trata de un proyecto presentado ya hace tiempo y que el Concello ha decidido recuperar.

Asimismo, la Diputación destinará otros 150.000 euros para la ampliación de la senda fluvial de Dorrón y 225.000 euros para la reurbanización de las calles Aparicio Vilar y Grupos Escolares, en Vilalonga, mediante el soterrado de los servicios y la pavimentación de todo el ámbito en una plataforma única con diferenciación de materiales y elementos urbanos para separar el tránsito peatonal del rodado, además de instalarse un nuevo sistema de alumbrado público en la zona.