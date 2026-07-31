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Cambados

La Diputación destina a Cambados 105.000 euros para cubrir la pista de Quintáns, en Vilariño

Sanxenxo recibe otros 375.000 euros para la ampliación de la senda fluvial de Dorrón y la reurbanización de dos calles en Vilalonga

A. Louro
31/07/2026 18:55
El presidente de la Diputación, Luis López, en una imagen de archivo
El presidente de la Diputación, Luis López, en una imagen de archivo
Mónica Ferreirós
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La Diputación de Pontevedra aprobó destinar 105.000 euros al Concello de Cambados a través del Plan +Provincia para el proyecto de cubrir la pista de Quintáns, en Vilariño.

El gobierno local pretende construir una cubierta con siete pórticos de madera laminada en forma de boomerang y paneles de policarbonato translúcido para poner en valor este campo de la fiesta y protegerlo de las inclemencias del tiempo. La estructura se completará con cruces de San Andrés para su rigidez, lamas de madera y paneles laterales para regular la entrada de luz y viento, y una inclinación diseñada para facilitar la evacuación natural del agua de la lluvia. Se trata de un proyecto presentado ya hace tiempo y que el Concello ha decidido recuperar.

Asimismo, la Diputación destinará otros 150.000 euros para la ampliación de la senda fluvial de Dorrón y 225.000 euros para la reurbanización de las calles Aparicio Vilar y Grupos Escolares, en Vilalonga, mediante el soterrado de los servicios y la pavimentación de todo el ámbito en una plataforma única con diferenciación de materiales y elementos urbanos para separar el tránsito peatonal del rodado, además de instalarse un nuevo sistema de alumbrado público en la zona.

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