El Capítulo del Albariño investirá a la presidenta del Celta, al alcalde de Ribadumia y al cirujano Diego González Rivas

La Orden presentó a los nuevos valedores Gonzalo Salgado

La LXXIV edición de la Festa do Albariño encara este sábado y domingo su traca final con dos jornadas que se prevén multitudinarias. Así, broche llegará con uno de los actos más emblemáticos, el Capítulo Serenísimo, en el que se investirá a las nuevas Donas y Cabaleiros, que se sumarán en la defensa y promoción del conocido como “príncipe dourado” de los vinos. Cinco nombres propios que pasarán a integrar la extensa nómina de valedores del vino albariño para continuar con su proyección nacional e internacional.

El secretario Pedro Piñeiro anunció que los cinco investidos este año, y por total unanimidad, son Marián Mouriño Terrazo, presidenta del Real Club Celta de Vigo; David Castro Mougán, director de la bodega Pazo Cilleiro, alcalde de Ribadumia y presidente de la Mancomunidade do Salnés; Diego González Rivas, reconocido cirujano, investigador y profesor gallego; Yao Ging, embajador de la República Popular de China en España; y María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta.

En el apartado de Follas de Plata, los componentes del Capítulo han decidido distinguir a la actriz y presentadora Isabel Blanco; Camilo Abal Paz, fundador de la cambadesa Lagar da Cachada; Tomás Clabijo, capitán de navío y comandante-director de la Escola Naval Militar de Marín; María Fidalgo Casares, doctora en Historia del Arte; José Manuel González, director de Infraestruturas en Pontevedra de la Xunta; Ma5ría Lago Costas, de la bodega Señorío de Sobral; Ricardo Monteiro, de la Confraría da Lampreia de Entreríos, de Portugal; y Luisa Sánchez Méndez, vicepresidenta de la Diputación.

También se reconocerá la labor, en el capítulo de Albariñenses de Honra, al Consejo Regulador de la DOP Los Pedroches, “probablemente uno de los mejores jamones ibéricos del mundo”, destacó Piñeiro; y a la Fundación La Balsa de Piedra. Una distinción, esta última, muy especial, ya que la recogerá la presidenta de la entidad y viuda del escritor José Saramago, Premio Nobel de Literatura en 1998 y que había sido elegido en 2010 para ser investido como Cabaleiro, pero su fallecimiento un mes antes de la fiesta truncó los planes. “Siempre acabamos llegando a donde nos esperan”, resumió Piñeiro parafraseando la famosa novela del célebre escritor portugués ‘El viaje del elefante’.

Por último, en la categoría de Xóvenes Albariñenses, serán distinguidos Laura Cachón Serantes, de Paco & Lola; Emia Schmidt Staneloni, de la Adega Viña Nora (O Condado) y Jorge Marcote Gil, de la Aedga Jorge Marcote (O Rosal).

Hermanamiento y desfile

En cuanto al resto de actos del Capítulo, no faltará tampoco el hermanamiento, que este año se realizará con los vinos de la Denominación de Origen Montilla-Moriles, de Córdoba, y la DOP Los Pedroches, también de esta provincia andaluza, cuyos jamones ibéricos protagonizan desde el pasado año una campaña de promoción conjunta de maridaje junto a la DO Rías Baixas.

El acto tendrá lugar, como es habitual, en el Pazo de Fefiñáns, a partir de mediodía e incluirá una degustación de productos de las entidades hermanadas. Ya a la hora de comer, se organizará un viaje en barco por la Ría, en la que los participantes realizarán una comida con productos de las rías gallegas y albariño.

La actividad continuará ya el domingo con el tradicional desfile, una de los momentos más coloridos y vistosos del programa y que contará con cerca de medio centenar de cofradías ya confirmadas de España y Portugal y alguna de Francia. Tras la comitiva, se celebrará el acto de investidura, que estará presentado por la cambadesa Laura Portas y que volverá a presidir Alberto Núñez Feijóo como Gran Mestre. Tras el acto, el Xantar se celebrará este año en la Sociedad Cultural, a partir de las dos y media de la tarde, cuando, a su conclusión, se producirá el fallo de los tres vinos ganadores del XXXVIII Cata Concurso Rías Baixas, los mejores de la añada de 2025.