Desde mediodía ya había ambiente en A Calzada Gonzalo Salgado

Un año más, Diario de Arousa -que está este año de celebración por su 25 aniversario- no faltó a su cita con la Festa do Albariño con el tradicional reparto de ejemplares del diario con el cuadernillo especial sobre la celebración vinícola decana de Galicia, que cada año recibe a miles de visitantes para conocer las bondades del vino. La edición incluía así el especial de 24 páginas que Diario de Arousa dedica todos los años a esta fiesta como un símbolo de compromiso y admiración al "espíritu albariñense" que esta semana grande de Cambados recorre toda la villa.

El público pudo disfrutar de ejemplares del periódico Gonzalo Salgado

Este especial incluía así toda la programa de la cita enogastronómica, además de entrevistas con sus responsables y pregonero y otras cuestiones como el dispositivo de seguridad o cómo sacar partido a los distintos espacios para degustar el "príncipe dourado" de los vinos, como son el Paseo da Calzada o el Túnel do Viño del Salón Peña.

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Programa para mañana

Con todo, el Albariño encara mañana la penúltima jornada de su LXXIV edición. La degustación podrá realizarse, una vez más en el Túnel do Viño en Peña, con más de 200 marcas y que cierra mañana su XV edición, y las casetas Paseo da Calzada, que volverán a abrir al público a partir de mediodía. Por la noche, la música la pondrán Rufus T Firefly, Cora Yako y Agoraphobia, desde la Praza de Fefiñáns, mientras que la Praza do Concello disfrutará de DJ Matrek y JJ Compota. También habrá música DJ en Rodas (21 horas) y en la Praza de Alfredo Brañas (23 horas), mientras que en San Tomé volverá a repetir la Nortada Electrónica, desde las cuatro de la tarde.