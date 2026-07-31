Almeida visita la Festa do Albariño acompañado por Alfonso Rueda

Algunos de los representantes populares, en una visita a la Festa do Albariño Cedida

El alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, visitó durante la jornada de hoy la LXXIV edición de la Festa do Albariño de Cambados, en compañía del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el presidente de la Diputación, y la portavoz del PP de Cambados, Sabela Fole, entre otros representantes populares, como la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, que este mismo domingo será investida como Dona del Capítulo Serenísimo.

Los representantes políticos pudieron verse en las casetas del Paseo da Calzada, que desde este mediodía cuenta con importante afluencia de público, con la previsión de marcar un nuevo lleno esta noche, cuando en Fefiñáns se celebrará el concierto grande del programa musical, encabeza por los puertorriqueños ROA y Luar la L y el canario La Pantera.

La cita vinícola vuelve a promocionar así los vinos con Denominación de Orixe Rías Baixas y el presidente gallego, Alfonso Rueda, no se ha querido perder la cita. Cabe recordar que este domingo volverá a estar presente en la celebración del Capítulo Serenísimo, que presidirá Alberto Núñez Feijóo en calidad de Gran Mestre.