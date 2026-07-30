El Túnel do Viño supera por primera vez en su historia las 200 marcas con un total de 81 bodegas

Las autoridades inauguraron la XV edición Gonzalo Salgado

La LXXIV Festa do Albariño vive hoy su segunda jornada tras una inauguración que se vivió sin incidencias destacables y más público de lo habitual. Así, a la siempre exitosa y famosa degustación de albariño en las 42 casetas del Paseo da Calzada, se sumó hoy el Túnel do Viño, en una quince edición histórica, convertida en la de mayor participación hasta la fecha: 220 marcas, pertenecientes a 81 bodegas.

El túnel surge así como una opción pensada para que los expertos y amantes del vino puedan “escapar del bullicio” de la fiesta y prueben diferentes añadas y tipologías. Así, se encuentran referencias de las cinco subzonas de la Denominación de Orixe Rías Baixas, que incluyen vinos sin crianza de diferentes añadas, monovarietales y plurivarietales, vinos con crianzas, envejecidos sobre lías, en madera, vinos de fincas, vinos Espumosos de Calidad y tintos Rías Baixas.

Del total de 220 marcas, 104 son de la Añada 2025, calificada recientemente como “Muy Buena”; treinta referencias pertenecen a la Añada 2024, veinte a la 2023, catorce a la 2022, ocho a la 2021, tres a la 2020, una a la 2019, dos a la 2018, tres a la 2017, una a la 2016 y otra a la 2013. Además, trece marcas son tintos Rías Baixas y doce de Espumoso de Calidad.

El túnel estará abierto además mañana, viernes, en horario de 1q a 22:30 horas, y el sábado 2 de agosto, de 11 a 14:30 horas. La gran demanda registrada en pasadas ediciones llevó al Consello Regulador, además, a incrementar el número de sesiones a cinco por día, cada una de 90 minutos. A estas sesiones hay que añadir las dos del sábado, de 11 a 12:30 y de 13 a 14:30 horas. El precio de la entrada es de 25 euros y todas las personas cuentan con el asesoramiento de un sumiller profesional.

Asimismo, además de las diferentes mesas del túnel con su ficha de cata repartidas en el Salón José Peña, se mantiene el ‘Wine Bar’, atendido por camareros y que alberga las añadas más antiguas.

Respaldo institucional

El Túnel do Viño abría así sus puertas de la mano del presidente del Consello Regulador, Isidoro Serantes, que estuvo acompañado por el presidente del Acagal, Martín Alemparte; el alcalde de Cambados, Samuel Lago; el delegado territorial de la Xunta, Pablo Fernández; el diputado provincial Javier Tourís; el presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, José Manuel Cores; o el secretario del Capítulo Serenísimo del Albariño, Pedro Piñeiro, así como otros concejales del Concello, que invitaron al público a participar en el túnel porque “es una oportunidad única y, además, este año es récord de número de marcas y bodegas”, recalcó.

Cata Prima del Concurso

Por otra parte, el Salón Bazán del Parador de Cambados acogió la primera sesión de la XXXVIII Cata Concurso Albariño Rías Baixas de la Añada 2025. Los mejores vinos pasarán a la Cata Derradeira, que se celebrará mañana, a partir de las 11 horas, en este mismo espacio

Esta Cata Concurso, organizada por el Consello Regulador de la DO Rías Baixas, cuenta con un panel de cata integrado por expertos, pertenecientes tanto al panel de cata interno de este Consello como a uno externo, dispuesto para la ocasión y compuesto por doce catadores. De su decisión mañana, viernes, saldrán las tres marcas premiadas entre las más de sesenta bodegas presentadas, que ostentarán el título de mejores Albariño Rías Baixas de la Añada 2025. Unos galardones que serán entregados durante el almuerzo oficial del Capítulo Serenísimo, que tendrá lugar el domingo 2 de agosto, en la Cultural.

La actividad no decae

En cuanto al Paseo da Calzada, abrió con menos bullicio y menos abarrotado que en la jornada inaugural, aunque siempre con un ambiente festivo, que volverá, con toda seguridad, a ser multitudinario llegado la noche, en la que la música tradicional y fusión de Mondra se llevará el protagonismo en los conciertos de la Praza de Fefiñáns, que contará con Alana y Amoebo como acompañamiento.

En cuanto a la jornada de mañana, viernes, arrancará con la Cata Derradeira, en la que los expertos elegirán a los vinos premiados en el Concurso. La degustación del vino empezará a las once en el Salón Peña, nuevamente, con el Túnel do Viño y, como siempre, a mediodía en las casetas del Paseo da Calzada, que despacharán copas de albariño de forma ininterrumpida hasta las tres de la mañana.

Ya sobre el programa lúdico, San Tomé dará el pistoletazo de salida, a partir de las cuatro de la tarde, a la Nortada Electrónica, que año a año gana a nuevos adeptos. Asimismo, durante la tarde no faltarán los pasacalles para animar la jornada, que contará con el concierto estrella del Albariño, el dedicado a la música urbana. Será a partir de las nueve de la ncohe cuando los puertorriqueños ROA y Luar la L y el canario La Pantera se suban al escenario de la Praza de Fefiñáns, donde miles de personas, especialmente jóvenes, bailarán con sus letras y temas.

La música continuará en la Praza do Concello, con verbena a cargo del Grupo Alkar y sesión DJ con Madva y Paco Vulkano. Un tipo de música electrónica que se podrá disfrutar también en la Praza de Alfredo Brañas y en algunos locales de hostelería de la villa del albariño.