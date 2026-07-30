Llevan al Pleno de Cambados la apertura de la investigación sobre los caminos denunciados en Vilariño

Algunos de los vecinos demandantes, en una protesta anterior en el Concello Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados convocó el Pleno ordinario de julio, que se celebrará el próximo lunes 3 de agosto, al coincidir la fecha habitual en la semana grande de la Festa do Albariño. En la sesión, el gobierno local llevará la apertura de la investigación comprometida sobre la situación del Camiño de Cuíñas y del Camiño da Piedade, situados en el lugar de Cortiñas. Dos vías por cuyo uso público llevan peleando los vecinos de Vilariño durante más de dos décadas después de que hubieran sido usurpados, según denuncian, por la propiedad de la Casa dos Maza, que incluye una gran superficie de terreno y de la que actualmente es dueña la Fundación Condado de Taboada.

Recogen 119 firmas para recuperar unos caminos “usurpados” en Vilariño desde hace más de dos décadas Más información

Por otra parte, el gobierno también elevará al Pleno la decisión de los festivos locales para 2027. Asimismo, también se tratarán unos deslindes con Vilanova y la aceptación de las condiciones de la propuesta de concesión de ocupación del dominio público terrestre para la mejora del saneamiento, con la construcción del colector e impulsión de las aguas residuales desde el municipio vecino hacia la depuradora o EDAR de Tragove, en Cambados, con la que se tratará de eliminar los frecuentes alivios al litoral, con varios episodios contaminantes. Además, el PP tenía previsto presentar una moción para un plan de limpiezas cíclicas en el centro y las parroquias y refuerzo del servicio con motivo del Albariño.