Conflicto abierto entre Cambados y Vilanova por la titularidad del terreno de la Plataforma Inversa

Imagen de archivo de la nave objeto del conflicto Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados llevará a la sesión plenaria del próximo lunes, 3 de agosto, la oposición a un deslinde que propone el Concello de Vilanova, según explica el alcalde cambadés, Samuel Lago, para determinar o aclarar oficialmente los límites de ambos municipios, después de que una resolución del Instituto Geográfico Nacional dictaminase que el terreno donde se levantó la polémica Plataforma Logística Inversa de Sete Pías, que abría sus puertas en 2011 y cerraba cuatro años después, era de Vilanova.

La última palabra la tendrá la Dirección Xeral de Administración Local, pero Lago defiende que “hai outras formas de determinar este deslinde” que no sean la resolución realizada por el organismo estatal, “como a catastral, que leva así desde os anos cincuenta e que debe ser respectada tamén”. La situación es delicada porque de pasar a ser terrenos de Vilanova el Concello no solo tendrá que pagar el IBI al municipio vecino por esta nave, sino que tendrá también un “problema de inseguridade xurídica”, ya que el terreno pasaría de ser suelo urbano en Cambados a rústico en Vilanova.

La cuestión se debatirá así en Pleno, donde el gobierno local confía en poder conseguir el apoyo de la Corporación para realizar una declaración institucional de oposición a este deslinde.