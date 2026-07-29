Rías Baixas prevé una vendimia récord de 49,5 millones de kilos de uva

Labores de vendimia para esta bodega cambadesa Mónica Ferreirós

La Denominación de Orixe Rías Baixas prevé una vendimia, un año más, histórica, que alcanzaría los 49,5 millones de kilos de uva. Así lo anunció el secretario general del Consello Regulador, Ramón Huidobro, durante el acto inaugural de la Festa do Albariño de Cambados, el hito promocional más importante de la DO. Unas cifras que la convertirían en la más abundante, superando así a la anterior del 2025, cuando se registraron 47,5 millones de kilos.

El documento de estimación de la vendimia se presentó en un Pleno celebrado el pasado martes, según explicó Huidobro. La previsión es así —pese a que de materializarse sería histórica— ligeramente inferior a la del anterior curso, para el que se cifrar inicialmente los 50 millones, cifra que finalmente no se pudo alcanzar. Esta ligera disminución de 0,5 millones en la previsión viene dada, según avanzó el secretario general del Consello Regulador, a un menor rendimiento de la producción con respecto al año pasado, pese a haber más viñedos. Como siempre, no obstante, habrá un margen de error de entorno un 5%, ya que dependerá de las condiciones meteorológicas, puesto que podrían reducirse las estimaciones de producirse una sequía prolongada durante el mes de agosto, por ejemplo.

En cuanto a la calidad, las previsiones vuelven a ser muy positivas y se espera una muy buena cosecha, más cuando “no hemos tenido prácticamente mermas por problemas fitosanitarios”. En cualquier caso, el ciclo vitícola no está fi nalizado y será necesario ver qué sucede en el próximo mes y cómo maduran los racimos, aunque la previsión es que los trabajos de recolección se puedan adelantar considerablemente este año, ya en la segunda mitad de agosto, de todo ir como hasta ahora.

Las botellas certificadas suben un 7,6% en lo que va de año

Rías Baixas batió el record de certificaciones en 2025. Un total de 36.157.121 precintas de garantía, que son las contraetiquetas que lleva cada botella que sale al mercado al amparo de la denominación de origen. Una cifra que, probablemente se superará en esta campaña, según la información con la que dispone el Consello Regulador para este año. Así, en estos siete meses, las botellas certificadas subieron un 7,6% con respecto al mismo periodo del 2025, según destacó el secretario general de la DO, Ramón Huidobro. Asimismo destacó que el pasado año aumentó las exportaciones un 7,5% en volumen y un 4,7% en valor y que esperan cerrar en agosto esta campaña para ver su evolución.