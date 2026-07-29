La Xunta somete a información pública la ampliación de Aquacría Arousa en Bico da Ran, Castrelo

Instalaciones de la empresa en Castrelo Gonzalo Salgado

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó hoy el anuncio por el que se somete a información pública el proyecto de la empresa Aquacría Arousa para ampliar sus instalaciones en Bico da Ran (Castrelo). La firma ya había anunciado su intención de invertir unos doce millones de euros en una nueva planta de cultivo en circuito cerrado (RAS) de lenguado.

La actuación tiene como objetivo duplicar su capacidad de producción desde las 450 toneladas actuales hasta un total de 900 una vez finalizados los trabajos de construcción y modernización. En concreto lo que se pretende es añadir 7.000 metros cuadrados a los 5.000 metros cuadrados edificados en la actualidad en un recinto que abarca una superficie de 38.000 metros cuadrados, según se anunció previamente.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas por el proyecto de ampliación tienen 20 días para examinar el proyecto y presentar las correspondientes alegaciones, a contar desde este jueves, pudiendo consultar la documentación en la Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica.