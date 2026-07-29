El Albariño arranca con una multitud y la prohibición de decir “unha máis e marcho”

Grupos de amigos y familias no se perdieron la apertura de las casetas Mónica Ferreirós

La LXXIV Festa do Albariño ya ha entrado en ebullición con cientos de personas tomando el Paseo da Calzada para degustar los mejores vinos. Una jornada especial para los vecinos de Cambados, ya que es cuando más rostros conocidos pueden ver, con familias y peñas de amigos inundando este céntrico espacio. Sin embargo, cada año el público en este día inaugural es cada vez mayor y hoy no fue una excepción, con más afluencia que nunca en su inicio mostrando la cita enogastronómica decana de Galicia—declarada Festa de Interese Turístico Internacional— es inagotable y capaz de superarse año a año, con el ojo ya puesto en el 75 aniversario de 2027.

Búscate en la Festa do Albariño Más información

Antes de la apertura de las 42 casetas, todo empezó desde el balcón de la Casa Consistorial con el pregón, en esta ocasión, a cargo del actor cambadés Flako Estévez. Lo hizo con un poco de suspense y diez minutos tarde —”estades a tope”, animaba el actor—, pero también con una oda a la esencia cambadesa y con mucha “retranca”, esa que “temos de serie, que vai no ADN” de los vecinos de la villa del albariño: “xente acolledora e traballadora, cun orgullo de pobo que non nos cabe no peito”, porque “dicir que eres de Cambados fóra da casa ñe coma ter un título de nobreza, pero sen pagar importe” exclamó Estévez.

Las peñas no faltaron Mónica Ferreirós

“Perdónaos Señor que non saben o que fan”, ironizó el actor sobre su elección para un pregón en el que volvió a los orígenes, “cando era neno” y esperaba con “máis ilusión” entre todas las fiestas del Concello la cita enogastronómica —junto la Valvanera, claro, como buen vecino de San Tomé—. Lo que más le gustaba por aquel entonces eran las atracciones “e canto máis grandes e máis viñan mellor era a festa”, pero también mayor era el “sufrimento de meus pais”. Era difícil que Estévez, reconocía, se cansase de subirse una y otra vez a todas las barracas, sacando a su padre esa frase que, recalcó el actor en su pregón, esta “prohibida” totalmente en la Festa do Albariño: “Unha máis e acabouse” o su versión a las cuatro de la mañana, “unha máis e marcho”.

El tiempo fue pasando y ya de joven cambió las atracciones por la feria del vino y sus padres cambiaron las frases típicas. Por aquel entonces, pasaron al “ás doce quedamos diante da orquesta”, lo hacían para “observar que ti estabas ben”, pero al final “vías que teus pais non”, ya que “tocaban un chachachá e eles bailaban un pasodobre”.

Vivencias que marcan, probablemente, a la mayoría de cambadeses con respecto a su semana grande, cinco días sagrados en los que el vino albariño gana todo el protagonismo. Una fiesta para ellos, pero también a los viticultores, “que non só fan viño, fan posible que un ano máis estemos arredor dunha copa para darlle gracias á vida” y decir que “esta festa tiña que ser cada seis meses”.

Tras el pregón no faltó el corte de cinta inaugural ni el tradicional brindis de autoridades en las cooperativas salinienses: Martín Códax, Condes de Albarei y Paco & Lola, que dio el pistoletazo oficial a la septuagésimo tercera edición de la, ya de por sí, siempre multitudinaria cita enogastronómica.

"Idioma propio"

Cambados ya habla así el “idioma propio do Albariño”, una “mestura entre optimismo desmedido, fe cega e falta de sentido común”, ironizó Estévez, que puso la guinda a un inicio en el que la retranca cambadesa se llevó el protagonismo. Tras él, el público llenó el Paseo da Calzada. Lo cierto es que a lo largo de los cinco días se esperan recibir a más de 200.000 personas en Cambados y la cifra, visto el éxito de la inauguración, puede quedarse incluso corta.

Así, las 44 bodegas participantes llevaban ya un buen ritmo de venta, con copas desde los 2,50 euros y botellas a unos 12 euros, dependiendo de la tipología y variedad del vino, ya que la cita enogastronómica sirve también como promoción a elaboraciones especiales y novedosas. La sensación es que fue una de las inauguraciones más multitudinarias, en línea con la anterior del 2025, y cada persona que inundaba A Calzada llevaba consigo el catavinos, uno de los iconos del Albariño.

"Embaixadores da Galicia Calidade"

En cuanto a la fase más institucional de la jornada, las autoridades realizaron el tradicional paseíllo con brindis en los stands de las tres grandes cooperativas, con una comitiva encabezada por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, que destacó la “excelencia dos viños galegos e definiunos como un dos mellor embaixadores da Galicia Calidade que impulsa o goberno autonómico”.

Corte de la cinta inaugural Mónica Ferreirós

Gómez señaló así al Albariño como “unha cita ineludible para todos os que nos visitan, pero tamén de todos os galegos e galegas” para poner en valor y rendir homenaje a “un viño recoñecido en todo o mundo”, como es la DO Rías Baixas, que cerró el ejercicio anterior “un incremendo en vendas en Estados Unidos, a pesar das circunstancias adversas”, manteniéndose así como el principal exportador.

Tampoco se olvidó la conselleira de los viticultores y productores, a los que se dedica esta cita enogastronómica, la decana en Galicia y a los que se comprometió que la Consellería de Medio Rural los “seguirá apoiando”.

Por su parte, el alcalde, Samuel Lago, y el presidente de la Diputación, Luis López, destacaron el fuerte componente turístico y la capacidad del Albariño de atraer a miles de visitantes durante los cinco días de festejos, con más de 200.000 personas.

Música, hoy

Cabe destacar que con el pregón y la apertura de casetas se dio también el pistoletazo de salida a la programación lúdica, que estrenará hoy la música, que correrá a cargo de De Ninghures y Law, con un festival solidario en la Praza de Fefiñáns, a partir de las diez. Tampoco, no obstante, faltarán las verbenas, con pases de la orquesta Suavecito, en la Praza do Concello.