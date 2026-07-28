Refuerzan la asistencia sanitaria en el Albariño, donde se atendió a 665 personas en 2025

La visita de autoridades al centro de salud, esta mañana | Mónica Ferreirós

El Sergas y el Concello de Cambados refuerzan la cobertura sanitaria con motivo de la Festa do Albariño que echa a andar hoy como una de las principales citas lúdicas del verano en la provincia. El conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, visitó hoy el centro de salud de la localidad para dar cuenta de estos refuerzos.

El conselleiro indicó que el Servicio Galego de Saúde trabaja en coordinación con el Ayuntamiento en la organización del dispositivo, que cuenta con un puesto sanitario avanzado, dotado con una UVI móvil, un médico y demás profesionales sanitarios para dar respuesta inmediata a las incidencias.

El pasado año, ese puesto sanitario realizó 665 asistencias sanitarias durante los cinco días de la Festa do Albariño, la mayoría resueltas in situ, demostrando la “eficacia” de la planificación y la coordinación.

En previsión de las incidencias de mayor alcance que tienen que ser atendidas en los centros sanitarios habituales, el conselleiro explicó que el PAC de Cambados se refuerza desde el viernes y durante todo el fin de semana con un tercer equipo. Asimismo, también se refuerzan las urgencias del Hospital do Salnés.

Refuerzo municipal

Además, el Concello refuerza también por su cuenta la asistencia sanitaria. Así, el gerente del área sanitaria. José Flores, recordó que el Ayuntamiento pone una carpa propia, dos ambulancias y un médico junto al propio Punto de Atención Continuada (PAC), para ampliar la cobertura sanitaria.

Gómez Caamaño hizo un llamamiento a que la gente disfrute de la fiesta con prudencia y responsabilidad e incidió en que están activadas las medidas para atender las necesidades sanitarias extraordinarias.

Amplia actividad

También puso en valor el esfuerzo de los profesionales que garantizan la asistencia sanitaria en las zonas costeras en momentos difíciles desde el punto de vista asistencial: vacaciones de personal sanitario y gran afluencia de visitantes a municipios turísticos como los arousanos.

El conselleiro situó además este centro de salud como ejemplo de la capacidad asistencial de la atención primaria, ya que servicio a más de 15.700 personas y cuenta con un equipo multidisciplinar: médicos, pediatras, enfermeros, odontólogos y nutricionistas, entre otros, que ofrecen una “atención integral”.

La capacidad del centro se traduce en una considerable actividad, ya que, solo en este mes de julio, se realizaron en sus dependencias más de 16.000 consultas.

Gómez Caamaño también recordó que la Xunta reforzó este centro en los últimos años con una inversión en equipamiento diagnóstico y asistencial, como ecógrafos, holters, desfibriladores y otro material. Además, el centro acoge el PAC, que presta asistencia a 28.000 personas.

Todo listo para la fiesta

Cambados dará hoy el pistoletazo de salida oficial a su fiesta internacional. Será con la inauguración y lectura del pregón, a la una de la tarde, a cargo del actor cambadés Flako Estévez.

No obstante, hoy hubo ya eventos previos con motivo del llamado día del “pé de cuba”. Hubo juegos tradicionales en la Praza del Concello a mediodía y circo en la escalinata de San Tomé ya por la tarde, así como actuaciones musicales.

La ambulancia medicalizada se queda en Sanxenxo El gerente del área sanitaria Pontevedra-Salnés, José Flores, también se refirió, a preguntas de los medios de comunicación, al controvertido traslado de la ambulancia medicalizada de Vilagarcía a Sanxenxo que se realiza cada verano y que fue motivo de protestas. Indicó que este recurso asistencial se encuentra ya desplazado en el municipio sanxenxino, pero defendió que, en cualquier caso, se encuentra igualmente “dentro do distrito sanitario do Salnés”, al estar Sanxenxo incluido en este. Se trata, afirmó, de un “desprazamento responsable da Xunta de Galicia”, unido a un “reforzo do PAC” ante la “maior afluencia” de visitantes a Sanxenxo que, indicó, hace que la población de esta localidad se “multiplique por seis” durante los meses de verano.



Por su parte, el conselleiro, Gómez Caamaño, adelantó el compromiso de la Xunta para presentar en septiembre una “reforma integral” de la atención primaria. El objetivo, dijo, es reducir “a burocracia dos médicos para que poidan dedicar máis tempo aos pacientes”.

Abren el punto morado en el Consistorio para la prevención de violencia sexista y LGTBfóbica La Concellería de Igualdade activa un año más el punto morado durante el Albariño como un espacio de información, apoyo y prevención contra la violencia sexista y LGBTfóbico. Estará ubicado en el Ayuntamiento, en su puerta lateral, y será visible a través de una carpa y un cartel indicador. El punto morado se activará desde el miércoles 29 de julio hasta las primeras horas del domingo 2 de agosto y llevará a cabo las funciones de distribución de material informativo y sensibilizador, acompañamiento y activación de un protocolo de acción, si es necesario, de manera coordinada con los servicios de salud o las fuerzas de seguridad.



Además, el departamento municipal distribuyó 100 carteles informativos entre empresas y hostelería local con información sobre el punto y teléfonos de interés. También se encontrará información en los baños y puestos de A Calzada.



Desde la Concellería indicaron que “agradecemos a inestimable colaboración destes establecementos sempre receptivos e abertos ás accións desta Concellería”. “As Festas son para desfrutar con liberdade e de xeito Igualitario. O principal obxectivo deste punto é o de información, conciención e prevención”.

Telefónica despliega una unidad móvil con 5G para reforzar el servicio durante estos días Telefónica reforzará con una unidad móvil y actuaciones de parametrización avanzada en su red 5G en Cambados a partir de hoy y hasta el próximo día 2 de agosto para garantizar la cobertura móvil de datos y voz durante la Festa do Albariño, que recibe cada año a miles de turistas en la localidad.



La medida se enmarca dentro del Plan Verano activado por la compañía para responder con la “máxima calidad del servicio” a la “alta demanda registrada en los eventos musicales, culturales y gastronómicos especialmente multitudinarios que se celebran en Galicia durante la época estival y que suponen un aumento significativo del tráfico de voz y datos por su gran interés turístico”, señalan desde la mercantil.



La unidad móvil que se desplegará en Cambados con 5G de altas prestaciones permitirá aumentar de forma temporal la capacidad y la velocidad de transmisión de datos, mejorando así la experiencia del usuario y garantizando la conectividad durante estos días de celebraciones