Tim Atkin: “El albariño es una variedad fantástica y es más diversa de lo que la gente piensa”

El experto en vinos analizó 140 marcas de la denominación de origen | cedida

El escritor de vinos y Master of Wine, Tim Atkin comenzó esta semana su quinta visita consecutiva a la D.O. Rías Baixas, donde dedica nueve días para recorrer sus cinco subzonas y visitar 44 bodegas. Se trata de un viaje que inició la semana pasada catando en la sede del Consejo Regulador, donde probó 140 marcas de estos vinos atlánticos.

En esta nueva visita incrementará y repetirá alguna de las 263 marcas, de 76 bodegas, que ha valorado hasta la fecha en sus informes publicados y donde ha dejado patente su interés, así como conocimiento de esta región vitivinícola: “No vivo en la zona, pero creo que conozco las Rías Baixas tan bien como cualquier otro escritor de vinos no español. Cubrir la D. O. es sumamente emocionante en estos momentos”, declaró.

Precisamente este interés y aprendizaje continuado le permite afirmar que “el albariño es una variedad fantástica y es más diversa de lo que la gente piensa. Cualquiera que hiciera una lista de las mejores uvas blancas de España la situaría en el primer puesto”. Para poder elaborar un nuevo informe se ha desplazado nueve días con el objetivo de seguir descubriendo todo lo que se refiere a los vinos de Rías Baixas desde el aspecto de la viticultura, de la enología, hasta la influencia de la climatologí y así poder reafirmar que “los vinos de las Rías Baixas gozan de una imagen premium. Incluso en España”, y augurar en primera persona un “futuro prometedor” de los albariño Rías Baixas, así como a sus tintos atlánticos a los que considera como “los más emocionantes de España en este momento”.

Añada “muy buena”

Tim Atkin llega en un momento en el que se acaba de dar a conocer la calificación de la Añada 2025 como “muy buena”. Así, en la sede del Consejo Regulador ha probado un total 40 marcas, muchos de ellas de la presente añada, 16, también de la 2024 (13), de la 2023 (5), de la 2022 (3), así como una marca de la 2021 y otra de la 2019. Un gran abanico de diferentes de tipologías de vinos de Rías Baixas: sin crianza de diferentes añadas, vinos monovarietales como Albariño Rías Baixas y godellos Rías Baixas, espumosos de calidad, también elaboraciones con crianza como vinos sobre lías o envejecidos en barrica, tintos Rías Baixas, entre otros. Además hay que sumar las referencias que ha probado en las 44 bodegas que ha visitado.

El mercado de Reino Unido está afianzado en la segunda posición de las exportaciones de los vinos de Rías Baixas, con un crecimiento en volumen del 8,28% en 2025, siendo el mercado europeo más importante para esta Denominación de Origen. Por ello cuenta con un plan promocional propio.

Amplia experiencia

Atkin es un galardonado escritor de vinos y Master of Wine con más de 35 años de experiencia. Escribe para varias publicaciones, incluyendo Harpers, Decanter, The World of Fine Wine, Gourmet Traveller Wine y The Drinks Business y es uno de los Tres Hombres del Vino. También es copresidente del International Wine Challenge y ha ganado más de 30 premios de periodismo y fotografía.