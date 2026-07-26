Areeiro detecta síntomas de mildiu larvado en racimos, pero recalca que el estado general de la uva es “excelente”
La Estación Fitopatolóxica do Areeiro aconseja mantener la vigilancia y continuar con las labores de deshojado en las vides más frondosas. Los técnicos insisten en que el estado fitosanitario de la uva es “excelente”, pero se han observado síntomas de mildiu larvado en racimos. Además, recalca que, con el estado actual de la viña y las previsiones meteorológicas, los plazos estimados de vendimia se mantienen para finales de agosto y principios de septiembre.
“Nas revisións realizadas esta semana atopáronse manchas de aceite novas na práctica totalidade dos predios, nas follas tenras e nas partes máis altas. Ademais, nas viñas con maior frondosidade observáronse síntomas de mildio larvado”, señalan desde O Areeiro, que hace hincapié en la importancia de realizar intervenciones fitosanitarias, así como controlar la frondosidad de las plantas, “xa que o exceso de vexetación limita a chegada dos produtos fitosanitarios aos acios, continuando cos labores culturais de esfollado nas máis frondosas”.
Los técnicos recomiendan también labores que favorezcan la ventilación de los racimos, también controlando la vegetación del suelo, “para facer fronte ao oídio”.