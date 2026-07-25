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Cambados

O Batuqueiro de Vilariño advierte del peligro de derrumbe del muro de la antigua unitaria de O Sineiro

A. Louro
25/07/2026 20:47
Estado del muro
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La asociación vecinal O Batuqueiro de Vilariño se reunirá en los próximos días con el alcalde, Samuel Lago, para trasladar la “urxente necesidade de solucionar” el deterioro del muro de contención de la antigua escuela unitaria de O Sineiro. Desde la entidad advierten que existe un serio “risco de derrube visible”, comprometiendo la “seguridade viaria” de la zona.

Por ello, desde la entidad vecinal reclaman que “o Concello debe abordar unha solución a este problema” y advierten que “dende a asociación veciñal O Batuqueiro imos a insistir”.

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