El PP pide a Lago que se “bote a un lado” tras la ruptura del cuatripartito
Responsabiliza al alcalde “destes tres anos de desfeita” y critica que se está “aferrando ao cargo e ao soldo”
El Partido Popular de Cambados responsabiliza “en exclusiva” al alcalde, Samuel Lago, de la ruptura del cuatripartito y del “espectáculo dantesco destes días e dos tres anos de desfeita do Concello con perdas millonarias de subvencións, recurtes nos servizos públicos, mal funcionamento dos departamentos, falta de limpeza e ausencia total de proxectos estratéxicos, entre outras eivas”, según criticaron los populares en un comunicado.
Para la formación liderada por Sabela Fole, la ruptura del multipartito demuestra que las críticas del “deterioro absoluto” del Concello son “unha realidade obxectiva, xa que foron confirmadas polo rexedor nas súas xustificacións sobre o despido do edil independente José Ramón Abal”.
“Principal responsable”
El alcalde, recalcan los populares, “non pode falar da degradación municipal como se non fora con el”, porque es el “principal responsable”, subrayan. Por ello, le reclamaron “que se bote a un lado “polo ben do pobo”, xa que neste tempo amosou falta de liderado, de valentía política, de capacidade e de xestión”.
“Cremos que Samuel Lago está facendo o contrario do que di, xa que se está aferrando ao cargo e ao soldo, ao modo de Pedro Sánchez, malia que xa demostrou que non ten solucións para Cambados”, sentenció Fole, que aseguró que en estos diez meses que faltan para las elecciones de 2027, “non podemos agardar absolutamente nada, o único que empeore aínda máis a situación”.
De hecho, los populares auguran “un maior deterioro do funcionamento municipal” y calificaron al cuatripartito como “o peor goberno da historia de Cambados”: “Agora seguirán sendo os mesmos que demostraron a súa incapacidade e que nos trouxeron ata aquí, pero nunha situación de maior debilidade ao quedar en minoría”, señaló Fole, con respecto al cese de José Ramón Abal como edil de gobierno y su anuncio de retirada de apoyo político a Lago.
“Foi o principal artífice do problema, nunca vai ser parte da solución”, señalan los populares sobre Lago en un comunicado en el que evitan hablar de Abal.
“Non había dignidade nos anos anteriores?”
Los populares tildaron también al regidor de “caradura político”, tras asegurar que la expulsión de Abal fue una cuestión de “dignidade”. “Dixo que o concelleiro independente entorpeceu ao goberno durante tres anos, pero entón porque non o cesou antes? Non había dignidade nos anos anteriores? Todo isto demostra que a Lago só lle importa, totalmente ao revés do que dixo, ser alcalde, non o ben dos veciños”, le reprocharon desde el PP, que le recordaron que “é o rexedor menos votado da provincia de
Pontevedra –con só o 22%–” y que “vai volver perder rotundamente as eleccións” en 2027, quedándole como “única esperanza de que recunque como alcalde pasa polo voto de Cambados Pode”.