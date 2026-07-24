Lago ve “vitimismo impostado” en Abal, ao que acusa de "obstaculizar" o labor do goberno
O alcalde socialista de Cambados, Samuel Lago, saíu onte ao paso das acusación verquidas polo seu ex socio de goberno, José Ramón Abal, ao que criticou de “absoluto cinismo” e de usar un “vitimismo impostado”, cando “el reamente é un verdugo”, resaltou o rexedor. “Non pode dicir que foi unha puñalada polas costas e que el é unha vítima” cando “durante tres anos estivo facéndonos cambadelas constantes e obstaculizando o labor do goberno, ninguneándonos a todos os concelleiros”, sentenciou Lago.
Mais o alcalde cambadés vai máis aló e asegurou que o ex socio de Cambados Pode dedicábase a “boicotear ao goberno” co obxectivo de que os grupos de esquerdas “non sumáramos un concelleiro máis” nas próximas eleccións municipais do 2027 para “seguir dependendo de el” para formar goberno. “É o seu único obxectivo”, sinala Lago: “Non busca o ben para o pobo nin todo o que di”, arremete.
O certo é que a situación de tensión era evidente, ata o punto de que “todos os concelleiros unanimente, sen fisuras” decidiron apartar ao edil díscolo do grupo de goberno. Unha situación que evidencia que “el é o culpable”, sentencia Lago.
Antecedentes á ruptura
O alcalde nega así a postura de José Ramón Abal, que aseguraba nunha rolda de prensa aberta aos medios que a súa cesión como concelleiro foi “unha puñalada polas costas” e sorpresiva. En calquera caso, os membros do novo tripartito —PSOE, Somos e BNG— advirtiron de forma pública en numerosas ocasións que o goberno de coalición pendía dun fío tras a súa postura contraria á aprobación da modificación da RPT que supoñía a creación de tres postos en Urbanismo, Contratación e Servizos Sociais, considerados como prioritarios para o correcto funcionamento do Concello.
Así, chegou a convocarse unha comisión de seguimento do pacto e, tras ese encontro ao que Abal non puido asistir, chegaron varias semanas nas que os membros do executivo non recibiron ningún tipo de aclaración por parte do edil, que acabou precipitando o seu cese tras un acordo unánime dos seus exsocios. Así, as áreas de Obras e Servizos, Seguridade Cidadá e Enourismo, que correspondían anteriormente polo portavoz de Pode, asumeas agora de forma provisional Alcaldía ata unha futura reestruturación.