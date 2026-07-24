Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

La fusión de estilos triunfa en Os Xoves de Códax para recaudar fondos en favor de Dano Cerebral Galicia

A. Louro
24/07/2026 05:40
Segunda cita de Os Xoves de Códax
Segunda cita de Os Xoves de Códax
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La terraza de Martín Códax se volvió a convertir ayer en uno de los grandes escenarios musicales del verano gallego con la celebración de la segunda cita del ciclo solidario Os Xoves de Códax.

La noche estuvo protagonizada por Los Estanques, El Canijo de Jerez y Pablo Lesuit, que ofrecieron una propuesta marcada por la libertad creativa y la mezcla de estilos. Rock psicodélico, pop progresivo, flamenco, folk y sonidos latinoamericanos se dieron a mano en un concierto lleno de complicidad con el público.

La recaudación obtenida con la venta de las entradas se destinará íntegramente a Dano Cerebral Galicia, federación que agrupa las asociaciones de daño cerebral adquirido de la comunidad y trabaja para mejorar la calidad de vida, la autonomía y la inclusión social de las personas con daño cerebral adquirido y de sus familias.

Para dar respuesta a esta realidad, la Federación desarrolla programas de rehabilitación, orientación laboral, apoyo a las familias y actividades de sensibilización y prevención, además de iniciativas educativas, culturales y deportivas.

El ciclo continuará el próximo 30 de julio con una nueva jornada de música en directo en la terraza de Martín Códax, manteniendo vivo el espíritu que desde hay trece ediciones une cultura, territorio y compromiso social.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620