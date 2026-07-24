La fusión de estilos triunfa en Os Xoves de Códax para recaudar fondos en favor de Dano Cerebral Galicia

Segunda cita de Os Xoves de Códax Mónica Ferreirós

La terraza de Martín Códax se volvió a convertir ayer en uno de los grandes escenarios musicales del verano gallego con la celebración de la segunda cita del ciclo solidario Os Xoves de Códax.

La noche estuvo protagonizada por Los Estanques, El Canijo de Jerez y Pablo Lesuit, que ofrecieron una propuesta marcada por la libertad creativa y la mezcla de estilos. Rock psicodélico, pop progresivo, flamenco, folk y sonidos latinoamericanos se dieron a mano en un concierto lleno de complicidad con el público.

La recaudación obtenida con la venta de las entradas se destinará íntegramente a Dano Cerebral Galicia, federación que agrupa las asociaciones de daño cerebral adquirido de la comunidad y trabaja para mejorar la calidad de vida, la autonomía y la inclusión social de las personas con daño cerebral adquirido y de sus familias.

Para dar respuesta a esta realidad, la Federación desarrolla programas de rehabilitación, orientación laboral, apoyo a las familias y actividades de sensibilización y prevención, además de iniciativas educativas, culturales y deportivas.

El ciclo continuará el próximo 30 de julio con una nueva jornada de música en directo en la terraza de Martín Códax, manteniendo vivo el espíritu que desde hay trece ediciones une cultura, territorio y compromiso social.