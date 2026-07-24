Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Convocan mobilizacións polo convenio da industria do viño na Festa do Albariño

A. Louro
24/07/2026 19:41
Trabajos de vendimia en una bodega de la comarca
Traballadores na colleita, nunha adega saliniense
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A CIG exixiu tras a celebración dunha asamblea dos traballadores da industria vitivinícola a “construción inmediata” da mesa de negociación do convenio colectivo provincial, que leva sen actualizarse dende o ano 2014. O encontro, realizado en Cambados, acordou iniciar mobilizacións para reclamar condicións laborais e salariais dignas, nun sector estratéxico para a comarca do Salnés, e estender a celebración das asembleas a toda a provincia.

Así, a primeira protesta terá lugar o 2 de agosto, coincidindo coa Festa do Albariño, coa que se quere exixir á patronal que “dunha vez se constitúa a mesa de negociación para poder actualizar o convenio e avanzar nos dereitos”.

Condicións laborais

Así, o sindicato denuncia que a patronal permanece “totalmente de costas á precariedade que padece o conxunto do sector, á vista da nula vontade que teñen de negociar o convenio”. Explican o persoal cobra salarios por debaixo do Salario Mínimo (SMI), que hai un “abuso” da contratación mediante ETT e dos contratos fixos-descontinuos, e que as persoas traballadoras de campo rematan a súa vida laboral “con xubilacións que non superan os 800 euros”.

“Existe unha infravaloración absoluta do traballo do persoal que sostén diariamente co seu esforzo todo o proceso de coidado das viñas, a elaboración, posterior preparado en adega e saída do viño”, indica Mar Vila, da FGAMT-CIG.

Por iso, a CIG fixo un chamado a todas as traballadoras e traballadores a participar das asembleas que se convoquen na provincia e na concentración do 2 de agosto, para demostrarlle á patronal que “non van aturar máis abusos e que merecen unhas condicións laborais xustas”, recalcaron mediante un comunicado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620