Convocan mobilizacións polo convenio da industria do viño na Festa do Albariño
A CIG exixiu tras a celebración dunha asamblea dos traballadores da industria vitivinícola a “construción inmediata” da mesa de negociación do convenio colectivo provincial, que leva sen actualizarse dende o ano 2014. O encontro, realizado en Cambados, acordou iniciar mobilizacións para reclamar condicións laborais e salariais dignas, nun sector estratéxico para a comarca do Salnés, e estender a celebración das asembleas a toda a provincia.
Así, a primeira protesta terá lugar o 2 de agosto, coincidindo coa Festa do Albariño, coa que se quere exixir á patronal que “dunha vez se constitúa a mesa de negociación para poder actualizar o convenio e avanzar nos dereitos”.
Condicións laborais
Así, o sindicato denuncia que a patronal permanece “totalmente de costas á precariedade que padece o conxunto do sector, á vista da nula vontade que teñen de negociar o convenio”. Explican o persoal cobra salarios por debaixo do Salario Mínimo (SMI), que hai un “abuso” da contratación mediante ETT e dos contratos fixos-descontinuos, e que as persoas traballadoras de campo rematan a súa vida laboral “con xubilacións que non superan os 800 euros”.
“Existe unha infravaloración absoluta do traballo do persoal que sostén diariamente co seu esforzo todo o proceso de coidado das viñas, a elaboración, posterior preparado en adega e saída do viño”, indica Mar Vila, da FGAMT-CIG.
Por iso, a CIG fixo un chamado a todas as traballadoras e traballadores a participar das asembleas que se convoquen na provincia e na concentración do 2 de agosto, para demostrarlle á patronal que “non van aturar máis abusos e que merecen unhas condicións laborais xustas”, recalcaron mediante un comunicado.