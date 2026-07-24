Atrasos na documentación técnica coas expropiacións volven a enquistar a apertura da Rúa da Pacheca
Desde o Concello sinalan que "a nivel técnico non se tiña feito nada" con Abal na Concellería de Obras
O xa ex concelleiro de Obras, José Ramón Abal, plantexara desatascar neste mandato a apertura da Rúa da Pacheca ata a confluencia con O Castro. Así, marcara o obxectivo de poder finiquitar a súa tramitación urbanística para pode expropiar as 17 propiedades polas que atravesaría o novo vial. Unha compra de terreos para a que o Concello contaba cunha achega de 106.766 euros do Plan +Provincia. Porén, a imposibilidade de cumprir cos prazos desta convocatoria fará que o Concello teña que cambiar o destino destes fondos, que usará agora para a climatización da Escola Infantil.
Así o sinala o edil de Cultura e Patrimonio, Liso González, que indica a imposibilidade de cumprir co trámite tras comprobar os expedientes que deixou Abal despois do seu cese: “A nivel técnico non se tiña feito nada, non se promoveu polo de agora ningunha reforma das normas subsidiarias nin se levou a cabo o traballo técnico que é preciso facer antes da expropiación”.
O nacionalista subliña que esta obra “é unha demanda da zona e algo fundamental para a organización do tráfico de Cambados e é un proxecto que este Concello e este goberno ten moi en conta”. Cabe sinalar que con este proxecto tratarase de dar saída á Rúa da Pacheca, que agora é unha rúa morta. O novo vial, que atravesará 157 metros de fincas, chegaría así ata O Castro, dando fluidez ao entorno da Pastora.
Escola Infantil e outras obras
Así pois, estes 106.766 euros, para non perdelos, destinaranse polo de agora a un proxecto de climatización da Escola Infantil da Pastora. Unha demanda do edil nacionalista, que lamenta que “non atopei nunca a complicidade do exconcelleiro de Obras para poder levalo a cabo”. Ademais, a actuación incluirá unha reforma na cuberta, que nestes momentos produce unha serie de filtracións de humidade e unha de auga.
Así mesmo, González destacou que tras a marcha de Abal tamén se adoptarán outras medidas, entre elas o peche perimetral do CEP Antonio Magariños Pastoriza. Neste caso, a obra contemplará tamén a creación dun espazo público de lecer e a eliminación de barreiras arquitectónicas, favorecendo así a súa accesibilidade, unha das grandes demandas que presenta o centro actualmente.
Por último, a Concellería de Ensino anunciou que se retomará o convenio coa asociación Bata para facer de maneira periódica o mantemento das zonas exteriores dos centros educativos de Cambados, comezando polo de Santo Tomé, tras as obras.