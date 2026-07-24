A operación que rematou co arresto de Moncho Vilaboa sumou cinco detencións
Cinco persoas —entre elas Ramón Canto Nine, máis coñecido como Moncho Vilaboa— acabaron detidas en Cambados nunha operación internacional contra o tráfico de drogas.
Así o confirmou o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, nunha comparecencia pública, segundo recolleu a axencia EFE. Así, o representante estatal destacou que se trata “dunha operación que se está levando desde a Audiencia Provincial e que está baixo segredo de sumario”. “Aínda non finalizou, así que imos a deixar que traballen”, precisou Blanco ante as preguntas dos medios.
Así mesmo, o delegado quixo agradecer aos “corpos e forzas de seguridade do Estado” porque é “unha operación de longo percorrido na que levan tempo traballando” e que se executou nos últimos días na vila do albariño.