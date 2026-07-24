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Diario de Arousa

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Cambados

A operación que rematou co arresto de Moncho Vilaboa sumou cinco detencións

D. A.
24/07/2026 19:39
A Policía Nacional investiga a causa
DA
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Cinco persoas —entre elas Ramón Canto Nine, máis coñecido como Moncho Vilaboa— acabaron detidas en Cambados nunha operación internacional contra o tráfico de drogas.

Detenido en Cambados el narcotraficante Moncho Vilaboa en una operación internacional contra el tráfico de drogas

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Así o confirmou o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, nunha comparecencia pública, segundo recolleu a axencia EFE. Así, o representante estatal destacou que se trata “dunha operación que se está levando desde a Audiencia Provincial e que está baixo segredo de sumario”. “Aínda non finalizou, así que imos a deixar que traballen”, precisou Blanco ante as preguntas dos medios.

Así mesmo, o delegado quixo agradecer aos “corpos e forzas de seguridade do Estado” porque é “unha operación de longo percorrido na que levan tempo traballando” e que se executou nos últimos días na vila do albariño.

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