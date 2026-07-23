La Guardia Civil investiga a diez menores por los daños en el Obradoiro de Emprego de Cambados

Coche destrozado Guardia Civil

La Guardia Civil de Cambados investigado a diez menores de edad como presuntos autores de delitos de daños y robo. Los implicados pertenecen al mismo grupo de amigos y tienen edades comprendidas entre los 14 y los 16 años de edad.

El Equipo de Investigación del instituto armado ya tomó declaración a raíz de una operación que se inició tras las denuncias interpuestas por el Concello de Cambados, ante una serie de actos vandálicos registrados en el recinto del Obradoiro de Emprego.

El primero de los hechos tuvo lugar el 19 de junio, cuando los presuntos autores accedieron al recinto del Obradoiro de Emprego de la localidad saliniense, tras saltar la valla perimetral y fracturar una puerta de acceso al edificio. Una vez en el interior, ocasionaron importantes daños en el material informático y sustrajeron un teléfono móvil, un teléfono inalámbrico, dos taladros y varios sombreros.

Posteriormente, entre los días 23 y 24 de junio, se produjo un nuevo acto vandálico: apedrearon un vehículo oficial del Concello que se encontraba estacionado en el recinto rompiendo todos sus cristales y provocando múltiples daños en la carrocería.

En Fiscalía

El tercer incidente ocurrió durante la noche del 25 de junio, el mismo turismo oficial fue incendiado de forma intencionada. El coche quedó completamente calcinado y las llamas afectaron también a las instalaciones municipales. Las gestiones de investigación llevadas a cabo por los agentes permitieron identificar a los presuntos responsables y recuperar parte de los efectos sustraídos, los cuales ya fueron devueltos al patrimonio municipal.

Además, se identificó a los responsables legales de los menores, que fueron informados de los hechos ocurridos. Las diligencias policiales fueron remitidas a la Fiscalía de Menores de Pontevedra para continuar en el procedimiento legal correspondiente.