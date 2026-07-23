La cambadesa A Mariscadora recibe el sello de Galicia Calidade

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, entregó el distintivo Mónica Ferreirós

La Xunta hizo entrega del sello Galicia Calidade a la empresa cambadesa A Mariscadora, “que con máis de cincuenta anos de historia leva polo mundo a calidade e os froitos das nosas rías”, según señaló en el acto el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles.

Costas e Miñán nace en 1966 en Vilaxoán fruto de la unión de dos emprendedores dando así inicio a una conservira marcada por la tradición, la dedicación y el respeto por el mar. Bajo su marca principal, Mariscadora, la empresa muestra su vínculo con la cultura pesquera local y su compromiso con la calidad en cada elaboración.

Con más de cincuenta años de trayectoria y carácter familiar, mantuvo un proceso artesanal transmitido a lo largo de tres generaciones, donde la experiencia y el cuidado por los detalles garantizan conservas que preservan su sabor y autenticidad. Situada en Cambados, en el corazón de la Ría de Arousa, la empresa se beneficia de un entorno único por su riqueza marina, clave en la excelencia de sus productos.

Por el contrato firmado, la empresa conservera podrá certificar los siguientes productos: mejillones, zamburiñas, berberecho, sardinas, agujas, chipirones, bonito y atún, comercializados con la marca A Mariscadora. Con esta certificación, el sello de garantía suma ya seis empresas conserveras con productos adheridos, como son Jealsa, Cortizo, Cabo de Peñas, Lago Paganini y A Mariscadora, en lo que se refiere a las conservas de pescados y mariscos, y también A Rosaleira en el ámbito de las conservas vegetales.