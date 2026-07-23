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Cambados

Detenido en Cambados el narcotraficante Moncho Vilaboa en una operación internacional contra el tráfico de drogas

Redacción Cambados
23/07/2026 15:04
La Policía Nacional dirigiría esta operación
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La Policía Nacional detuvo en Cambados al narcotraficante Ramón Canto Nine, más conocido como Moncho Vilaboa, en el marco de una operación internacional contra el tráfico de drogas.

La operación bajo la que se concretó la detención no está cerrada y sigue en curso, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Está dirigida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) con el apoyo de la Udyco Central.

Por ahora, se encuentra bajo secreto de sumario, aunque se conoce que se ha arrestado a Vilaboa, quien había sido condenado hace años por llevar a cabo descargas de cocaína de cárteles colombianos y detenido ya en 2007 cuando regentaba un pub en la villa del albariño. Además, también estarían salpicados por la investigación parte de su entorno más cercano y familiar.

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