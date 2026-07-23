Detenido en Cambados el narcotraficante Moncho Vilaboa en una operación internacional contra el tráfico de drogas

La Policía Nacional dirigiría esta operación DA

La Policía Nacional detuvo en Cambados al narcotraficante Ramón Canto Nine, más conocido como Moncho Vilaboa, en el marco de una operación internacional contra el tráfico de drogas.

La operación bajo la que se concretó la detención no está cerrada y sigue en curso, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Está dirigida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) con el apoyo de la Udyco Central.

Por ahora, se encuentra bajo secreto de sumario, aunque se conoce que se ha arrestado a Vilaboa, quien había sido condenado hace años por llevar a cabo descargas de cocaína de cárteles colombianos y detenido ya en 2007 cuando regentaba un pub en la villa del albariño. Además, también estarían salpicados por la investigación parte de su entorno más cercano y familiar.