Cambados reedita sus terapias con perros para menores

El alcalde, Samuel Lago, participó en la iniciativa Mónica Ferreirós

La Concellaría de Servizos Sociais inició hoy una nueva edición del programa intervenciones asistidas con animales, dirigido a menores en situación de vulnerabilidad y con diversidad funcional realizada por Cocan.

La iniciativa se realizará entre los meses de julio y octubre, con once sesiones previstas. En cada sesión se realizarán actividades asistidas con perros de intervención, adaptadas a las necesidades del grupo y enfocadas en favorecer el desarrollo de habilidades emocionales, sociales, cognitivas y comunicativas de los participantes. Todavía queda alguna plaza libre y la actividad es gratuita