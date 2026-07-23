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Cambados

Cambados reedita sus terapias con perros para menores

A. Louro
23/07/2026 17:38
El alcalde, Samuel Lago, participó en la iniciativa
El alcalde, Samuel Lago, participó en la iniciativa
Mónica Ferreirós
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La Concellaría de Servizos Sociais inició hoy una nueva edición del programa intervenciones asistidas con animales, dirigido a menores en situación de vulnerabilidad y con diversidad funcional realizada por Cocan.

La iniciativa se realizará entre los meses de julio y octubre, con once sesiones previstas. En cada sesión se realizarán actividades asistidas con perros de intervención, adaptadas a las necesidades del grupo y enfocadas en favorecer el desarrollo de habilidades emocionales, sociales, cognitivas y comunicativas de los participantes. Todavía queda alguna plaza libre y la actividad es gratuita

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