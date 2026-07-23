Abal, sobre su cese del gobierno de Cambados: “Non mo esperaba, foi unha puñalada polas costas”

El edil de Pode, José Ramón Abal, durante la rueda de prensa Mónica Ferreirós

“En apenas sesenta segundos” el alcalde de Cambados, el socialista Samuel Lago, comunicó a su exsocio de Pode, José Ramón Abal, su cese como concejal de gobierno, donde ocupaba las carteras de Obras e Servizos, Seguridade Cidadá y Enoturismo. Un anuncio que el edil independiente asumió en “estado de shock”: “Estes días foron dolorosos, moi duros, porque foi unha puñalada polas costas”, criticó Abal en una rueda de prensa abierta en los medios en la que expuso el clima de tensión que había en el cuatripartito desde el pasado mes de septiembre, cuando el exsocio de Pode bloqueó una posible actualización del IBI.

Desde aquel momento, denunció Abal, comenzó un “acoso e derribo” constante contra su figura dentro del gobierno de coalición: “Facíanme invisible, non me dirixían a palabra, non me saudaban...”. Un supuesto aislamiento que lo alejó también de las juntas de gobierno: “Moitas veces non iba por un tema de saúde mental”.

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En cualquier caso, una situación límite que no hacía pensar a Abal que acabase en su expulsión. “Non merecemos esto, non llo desexo a nadie”, lamentó el portavoz de Pode, que anunció la ruptura política con Lago, “hoxe e no futuro”. Así el edil descartó apoyar ninguna propuesta del socialista o llegar a un acuerdo de gobierno con él en el próximo mandato en caso de que las elecciones de 2027 arrojasen un resultado similar al actual. No cierra esa puerta sin embargo a los populares, aunque Abal evitó pronunciarse sobre la posibilidad de apoyar una hipotética moción de censura por parte de Sabela Fole.

Lo que sí mantuvo firme es la imposibilidad de volver llegar a un acuerdo con Lago, al que acusó de actuar de “mala fe” y de forma “rastrera” al expulsarlo del gobierno una vez que el edil de Pode dio el visto bueno al Presupuesto de 2026. “Fomos moi flexibles para a aprobación dos orzamentos”, recalcó el concejal, “porque eran o mellor para os veciños de Cambados e para poder saír do plan económico-financieiro a principios de 2027”. “Non hai maior acto de lealdade que aprobar o documento máis importante para o goberno”, defendió.

La RPT, una “cortina de fume”

De hecho, Abal llegó a calificar de “cortina de fume” que se señale a la RPT como la causa de la ruptura. Una modificación —que suponía la creación de tres nuevos puestos— que era más bien una “imposición”, porque “con nós non consensuou nadie”: o que non podemos aceptar é un “trágala”, é dicir nun goberno de coalición baseado en valores democráticos as imposicións non teñen cabida”, criticó. Esta era solo la puntilla a una serie de roces entre los socios de gobierno que, para Abal, comenzó en septiembre del pasado año, cuando desde Cambados Pode se bloqueó un intento de subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). “Só había dúas opcións: ceder ante as presións ou cumprir coa palabra cos veciños”, tras las promesas realizadas en campaña sobre el IBI. “Hoxe estamos aquí (fuera del gobierno) por cumprir con esa palabra”, sentenció Abal.

La situación de “tensión” dentro del cuatripartito era tal que explotó tras la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto. Según expuso Abal, su plantó a sus socios se debió a que “estaba no enterro dun familiar e colaborador de Cambados Pode”, sin embargo tras la reunión hubo varias semanas en las que el edil no contestó a las peticiones por parte de sus socios para que explicara su voto negativo a la RPT. En cualquier caso, que trascendiera al público su no comparecencia a la comisión del pacto le pareció a Abal una puñalada: “Como se pode ser tan mezquino? Vale todo na política?”, se preguntaba el edil. “Hai límites que nunca deberían cruzarse en política”, sentenció.

Abal comienza ahora un periodo en la oposición, aunque evitó pronunciarse sobre la posibilidad de apoyar una moción de censura presentada por el Partido Popular de Sabela Fole. “Hoxe péchase unha etapa”, recalcó el edil, que aseguró no volver a pactar ni ahora ni en el futuro con el alcalde socialista, Samuel Lago. Una negativa que se limita a su persona, puntualizó, “xa que foi o alcalde o que me cesou”, independientemente “das presións que puidera ter por parte do BNG ou de Somos”. Con estas formaciones no hace ningún veto, ni siquiera con el PSOE más allá de Lago, aunque también se dejó algo querer por el PP al asegurar que “moitos simpatizantes do PP tamén nos votan nas eleccións municipais”, aseguró.