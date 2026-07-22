Medio Rural reabre a información pública el decreto sobre zonas vulnerables a nitratos con O Salnés en el aire

Un tractor sulfatando en una finca de Castrelo Gonzalo Salgado

El Consello de la Xunta aprobaba en julio del pasado año la apertura de información pública sobre el anteproyecto del decreto por el que se determinan las actuaciones dirigidas a reducir y evitar la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias en Galicia. Un documento que volvió este mes a abrir un proceso de consulta pública, hasta el viernes, de un decreto que establecerá el procedimiento a seguir cuando se establezcan las zonas vulnerables a contaminación por nitratos, cuya declaración para la comarca de O Salnés sigue en el aire.

En este sentido, el Ministerio de Transición Ecológica publicó en 2022 el mapa de masas de aguas contaminadas por nitratos, entre los que figuraban con datos negativos los concellos de Cambados, Vilanova, Meis y Ribadumia. Sin embargo, su declaración como zona vulnerable dependía de que se acreditase el origen agrícola de esos parámetros negativos de contaminación. Para eso, son necesarios los informes definitivos del Ministerio solicitados por Medio Rural, que por el momento no se han hecho públicos, lo que ha mantenido en “stand by” su posible declaración.

De hecho, muchas voces del sector vitivinícola y de la política local, como el alcalde de Cambados, Samuel Lago, ya señalaron en su momento que el uso de nitratos no es común en la zona. Así, aunque en un primer momento desde la Xunta apuntaron al uso de fitosanitarios como posible causa, desde el sector se defendió que la mayoría de estos plaguicidas no contienen nitrógeno, aunque sí otras sustancias. Por ello, apuntan a una contaminación puntual, que puede darse por otros factores, como posibles deficiencias en las redes de saneamiento. En cualquier caso, este supuesto todavía no está anunciado por la Xunta, que mantiene la declaración a expensas de contar con estos datos del Ministerio.

Medidas del anteproyecto

Desde Adega denuncian que el decreto no se llegara a aprobar y reclama a la Xunta que deje de “adiar a toma de medidas” para reducir la contaminación por nitratos. En cuanto al anteproyecto del decreto —para el que los interesados tienen hasta el viernes 24 para realizar las aportaciones que consideren necesarias— recoge la elaboración de códigos de buenas prácticas, que serán una recomendación, pero obligadas en las zonas declaradas como vulnerables; y se pondrán en práctica programas de actuación para prevenir y reducir la contaminación, siempre teniendo en cuenta la información científica de que se disponga, que se revisarán cada cuatro años.

Asimismo, la norma incluye otra serie de medidas como pueden ser la elaboración de un Plan autonómico de gestión integral de los excedentes de los residuos ganaderos o la regulación de la Red autonómica integrada de instalaciones de eliminación y valorización de estos residuos, pensados para reducir la contaminación.