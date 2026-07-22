El BOP publica la aprobación definitiva de un Presupuesto de Cambados para este 2026

Imagen de archivo del Concello de Cambados Mónica Ferreirós

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó hoy el anuncio con la aprobación definitiva del Presupuesto municipal de 2026, que asciende a 11.355.400 euros. El documento económico se aprobó en una sesión extraordinaria celebrada el pasado mes de junio que supuso la ruptura del cuatripartito, tras verse obligado el gobierno a retirar del Presupuesto los cambios en el cuadro de personal al no aprobarse la modificación de la RPT por la negativa del exsocio de Pode, José Ramón Abal.

En cuanto al Presupuesto, dedica 4,87 millones de euros a gastos de personal, 5,78 millones en gastos en bienes corrientes y servicios, 1.500 euros a gastos financieros, 535.000 euros para transferencias corrientes, 116.200 euros para inversiones reales (a estas habrá que sumar las subvenciones para obras recibidas de otras administraciones, como la Diputación o la Xunta) y 44.000 euros para transferencias de capital y pasivos financieros.

Se trata así del Presupuesto más alto de la historia del municipio. Sin embargo, el incremento de ingresos no ha podido impedir la adopción de más recortes a causa de la subida mayor todavía de los gastos, especialmente en cuestiones como el personal, la recogida de residuos o, entre otros, el servicio de ayuda a domicilio.