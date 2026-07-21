Una auditoría con perspectiva de género identificará los puntos inseguros de la comarca

La Casa da Calzada acogió la presentación de esta nueva campaña Mónica Ferreirós

El Centro de Información á Muller (CIM) do Salnés —que presta servicio a los concellos de Cambados, Meis, Vilanova, Ribadumia y Meaño— pondrá en marcha a partir de la Festa do Albariño una auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género, con la intención de analizar “como viven as mulleres nos pobos da nosa comarca” y analizar las posibles mejoras contra los cuatro grandes desajustes que existen en materia de movilidad, visibilidad, tiempo y seguridad.

Un proceso participativo que empazará con la LXXIV Festa do Albariño, donde se repartirán posavasos con un código QR que sirve de enlace para el cumplimiento de una encuesta y que estará disponible también en cartel instalados en los municipios a los que presta servicio el CIM y en otras citas como la Festa do Pan de Ribadumia. Esta vanguardista política pública de igualdad, encuadrada en los principios de ONU Habitat y en el marco de la legislación gallega y estatal, pretende tener continuidad con otras acciones como marcha exploratorias y diagnósticos que se quieren ejecutar en los cinco concellos. En cuanto a estas marchas, se tratarán de visitas acompañadas por técnicos a estos puntos negros de inseguridad, con el objetivo de identificarlos y ver posibles formas de subsanarlos.

Prevención de la violencia

Así, desde el CIM recalcan que la planificación de la seguridad con perspectiva de género “redefine” el significado de un pueblo seguro. “Cando unha muller deixa de transitar unha rúa por medo ou percepción de inseguridade, produce unha vulnerabilidade espacial que reduce a súa liberdade, a súa participación e mesmo o seu acceso ao emprego”.

Los objetivos principales son, entre otros, la identificación de los espacios urbanos que generan inseguridad, la prevención de la violencia y el acoso en el espacio público, la mejora la iluminación y la visibilidad en las calles, así como favorecer itinerarios peatonales seguros y accesibles, incorporando la participación ciudadana, especialmente de las mujeres. Ello se hará replicando las primeras experiencias de auditorías de seguridad con perspectiva de género emprendidas en otros territorios, con las que se buscan identificar las características físicas y sociales del entorno que influían en el miedo a sufrir violencia para mejorar el diseño urbano.

Mujer y deporte

La programación del CIM incluirá una conferencia sobre la mujer y el deporte. Será el 7 de agosto y contará con la participación de María de los Ángeles Fernández Villarino (Xinzo de Limia, Ourense, 1974), doctora en Educación Física y nueva vicerrectora del Campus de Pontevedra de la Universidade de Vigo. Desde el CIM recalcaron la importancia del deporte como elemento socializador y en su contribución a la visibilidad y a generar referentes femeninos. El objetivo es implicar al tejido deportivo y asociativo de la comarca, en una jornada que tratará de profundizar en la igualdad entre hombres y mujeres, en un campo en el que habitualmente son invisibilizadas frente a los deportes masculinos.