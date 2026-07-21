La Mancomunidade do Salnés acusa a la CIG de falta de “vontade de diálogo” y de alimentar la “confrontación” en el conflicto de la basura

Empleados de la basura se concentraron frente a la Mancomunidade y al Concello de Cambados Mónica Ferreirós

El presidente de la Mancomunidade do Salnés, David Castro, denunció una supuesta “estratexia de confrontación” de la Confederación Intersindical Galega (CIG) con respecto al conflicto de la basura, que amenaza con huelga en el servicio de Cambados, Vilanova y Meis, a partir del próximo viernes, día 24. El objetivo es evitar dichas movilizaciones y que empresa concesionaria, Valoriza, y la plantilla lleguen a un acuerdo que desatasque la situación, pero la institución comarcal habla abiertamente en un comunicado de falta de “vontade de diálogo” por parte del sindicato.

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En esta línea, el presidente comarcal reprochó a la CIG que su “prioridade non foi abrir unha interlocución seria coa institución, senón alimentar a confrontación pública”. Así lo asegura tras la situación vivida el pasado lunes en el Concello de Ribadumia, en el que los empleados realizaron una “acción de presión” tras entrar en el Salón de Plenos sin permiso. Castro recordó que la localidad tiene el servicio municipalizado y que, por ello, no forma parte del mancomunado, que se limita a los ayuntamientos de Cambados, Vilanova y Meis, con la intención de sumarse Meaño de cara al próximo contrato.

Una actuación que para Castro está “totalmente fóra de lugar e carente do máis mínimo respecto institucional”. “Non corresponde trasladar esta problemática a un concello alleo á prestación do servizo, nin utilizar as súas dependencias municipais para escenificacións que só contribúen a xerar confusión entre a veciñanza”, afirmó el también alcalde de Ribadumia, que recalcó que el sindicato presentó el escrito solicitando una reunión el último viernes, como ya dijo antes la CIG, pero que fue la única petición formal recibida. La intención de la Mancomunidade, sin embargo, será la de mantener ese encuentro, tras una reunión previa con los alcaldes afectados.

“Lealdade negociadora”

“Non é compatible afirmar que se busca diálogo e firmar unha folga o 7 de xullo cando se tiñan previstas reunións de negociación para o 13”, señaló Castro, que acusó al sindicato de falta de “lealdade negociadora”. En este sentido, desde la Mancomunidade indicaron que —pese a no formar parte directa de la negociación del convenio, que corresponde a trabajadores y empresa, en este caso Valoriza— “estivo informada en todo momento da evolución” de este proceso y que la concesionaria incluso “chegou a aceptar a totalidade das esixencias que lle foron formuladas polos representantes dos traballadores”. Sin embargo, “a medida que esas reivindicacións eran asumidas, as demandas foron modificándose, ampliándose ou substituíndose por outras novas, impedindo así pechar un acordo”, lamentó Lago, que acusó a la CIG de convertir las negociaciones en un “xogo do gato e o rato”.

“Esta forma de proceder obriga a cuestionar seriamente a vontade real da CIG de alcanzar un acordo”, censuran desde la institución que, no obstante, aseguran “repectar plenamente o dereito dos traballadores a defender unhas condicións laborais dignas”.

Llegar a un acuerdo final

Por todo ello, Castro reclamó al sindicato “responsabilidade, negociación efectiva e vontade de acordo” y que “abandone as escenificacións de confrontación, respecte as institucións e expoña con claridade as súas condicións definitivas”, para poder establecer un acuerdo final que evite la huelga, convocada a partir de este mismo viernes, que perjudicaría a la ciudadanía, especialmente en el caso de Cambados, donde este parón coincidiría con la Festa do Albariño, “na que veñen moitas persoas, polo que debe haber interés xeral, porque afecta a toda a comarca a imaxe que poda dar” . Así, desde la Mancomunidade recalcaron su voluntad por llegar a un entendimiento y se abrieron a convocar una reunión.